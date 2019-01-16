توزيع أكثر من 40 ألف وحدة بمختلف الصيغ عبر 34 ولاية الأسبوع القادم

سيتم توزيع بغضون الشهر الجاري جانفي أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ على المستفيدين عبر 34 ولاية، حسبما أعلنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

وقال طمار في كلمة له خلال حفل تسليم مفاتيح 4.000 وحدة سكنية للمكتتبين لسكنات “عدل” بولاية الجزائر بحضور وزير الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي و والي العاصمة عبد القادر زوخ أن هذه الوحدات السكنية (أكثر من 40 ألف) ستوزع على النحو التالي: 14.500 سكن عمومي إيجاري و 17.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار و 5.000 إعانة ريفية و 4.000 قطعة أرضية اجتماعية و 2000 سكن ترقوي مدعم و 500 سكن ترقوي عمومي. رزاقي.جميلة