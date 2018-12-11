توخيل يهدد أدريان رابيو في حال لم يجدد عقده مع سان جيرمان

كشفت شبكة “ESPN” الدولية أن المدرب الألماني أخبر لاعب خط الوسط أنه إذا لم يمدد عقده خلال الشهر الجاري ، وإذا لم يكن ملتزماً مع باريس سان جيرمان ، فإنه لن يدخل في خططه على الإطلاق.

وكانت صحيفة “ليكيب” قد أكدت منذ أيام أن عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقد رابيو يتضمن راتباً سنوياً بقيمة 12 مليون يورو، وهو نفس راتب تياغو سيلفا، مما يعني أن راتبه سيتضاعف أربع مرات في حال التجديد.

وتعرض لاعب خط الوسط الفرنسي، أدريان رابيو، إلى صيحات الاستهجان من قبل معجبيه في عدة مناسبات، وآخرها قبل المباراة ضد ليفربول الإنجليزي في الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ياسين.س