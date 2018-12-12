توخيل يخرج باريس سان جيرمان من الحلم الأوروبي

قال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية: “عدم الوصول إلى المربع الذهبي سيُعتبر فشلاً؟ يجب علينا احترام هذه المنافسة، نحن ندرك أنه من الضروري أن تكون لديك تجربة الدور ربع النهائي، ثم الدور نصف النهائي، واليوم لا نملك هذه التجربة“.

و تابع المدرب الألماني في نفس السياق: “لذلك نحن لسنا مفضلين للتتويج بهذه البطولة، الجميع يريدنا أن نصل إلى المربع الذهبي، لكن هذا ليس وقت الحلم، في الوقت الحالي يجب أن نكون مركزين ومستعدين لمراحل خروج المغلوب“.

واختتم بالقول: “كان من السهل علي اختيار التشكيلة الأساسية ضد النجم الأحمر، وهي نفس الأسماء التي لعبت ضد ليفربول، لكن نحن بحاجة إلى 14 أو 15 لاعباً من المستوى الأعلى بحيث يمكننا الاستجابة للإصابات والغيابات“.

ياسين.س