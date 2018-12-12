الأربعاء , ديسمبر 12 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الرياضة / توخيل يخرج باريس سان جيرمان من الحلم الأوروبي

توخيل يخرج باريس سان جيرمان من الحلم الأوروبي

Yacine Soudani 12 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 37 زيارة

قال توخيل في تصريحات أبرزتها صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية: “عدم الوصول إلى المربع الذهبي سيُعتبر فشلاً؟ يجب علينا احترام هذه المنافسة، نحن ندرك أنه من الضروري أن تكون لديك تجربة الدور ربع النهائي، ثم الدور نصف النهائي، واليوم لا نملك هذه التجربة“.

و تابع المدرب الألماني في نفس السياق: “لذلك نحن لسنا مفضلين للتتويج بهذه البطولة، الجميع يريدنا أن نصل إلى المربع الذهبي، لكن هذا ليس وقت الحلم، في الوقت الحالي يجب أن نكون مركزين ومستعدين لمراحل خروج المغلوب“.

واختتم بالقول: “كان من السهل علي اختيار التشكيلة الأساسية ضد النجم الأحمر، وهي نفس الأسماء التي لعبت ضد ليفربول، لكن نحن بحاجة إلى 14 أو 15 لاعباً من المستوى الأعلى بحيث يمكننا الاستجابة للإصابات والغيابات“.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

شاهد أيضاً

الفاف تحدد تواريخ وملاعب الدور32 من كأس الجمهورية

            أعلنت ليلة أمس، لجنة الكأس التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super