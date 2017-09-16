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توجيه 150 إعذار لأصحاب السفن المهملة بموانئ العاصمة

nesrine mahfouf 16 سبتمبر 2017 الاقتصاد اضف تعليق 23 زيارة

قالت مديرة الصيد البحري لولاية الجزائر ربيعة  زروقي،إن نحو 150 إعذار وجهت  لأصحاب السفن المهملة بموانئ العاصمة بداية الصائفة  .

وأوضحت رزوقي، أن الإعذارات تقضي بالرفع الفوري و تحويل تلك السفن في إطار المخطط الاستعجالي لتهيئة موانئ العاصمة،و أضافت إن  هذا الإجراء  “يهدف  إلى تطهير تلك الموانئ و الملاجئ حتى تستعيد منظرها الطبيعي من حيث النظافة و حماية البيئة، وأيضا لتحرير المساحات لبواخر تنشط في الميدان”.

واستنكرت رزوقي هذه الظاهرة قائلة ” من غير المعقول أن تبقى سفن قديمة لمدة 20 سنة أو أكثر في موقفها في حين لا  يجد أصحاب سفن نشطة أماكن للإرساء ،  دون الحديث عن تشويه المنظر و المحيط العام  بالموانئ بتلك السفن التي تآكلت بفعل الصدأ”،  مطالبة  أصحاب السفن القديمة برفع تلك المخلفات قبل  اتخاذ  إجراءات ردعية في حقهم،وفي هذا الصدد، رُفعت باخرة قديمة من الحجم الكبير  كانت راسية بميناء  جميلة ،  كما رُفع نحو15 قارب نزهة و 4 بواخر صيد،  في انتظار رفع كل المخلفات التي شوهت موانئ العاصمة،  حسب مديرة الصيد البحري.

ر. جميلة

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