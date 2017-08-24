أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الثلاثاء أن بعض الدول المعنية باتفاق التعاون بين منظمة البلدان المصدرة للبترول والبلدان غير الأعضاء من بينها روسيا قد تلقت الاثنين بفيينا خلال اجتماع المتابعة الشهري إعذارات “بالالتزام بالاتفاق”، موضحا أن تطور عملية تجسيد هذا الاتفاق سيكون أفضل خلال الاجتماع المقبل للمنظمة في شهر سبتمبر المقبل.

و في تصريح لوأج عقب اجتماع تفقدي لمحطة تكرير البترول بالجزائر العاصمة، أوضح قيطوني أن “لجان (الأوبيب) أدت عملها، حيث أن البلدان التي لم تحترم حصصها قد تلقت إعذارات بالالتزام و اعتقد أن الأمور ستكون أفضل خلال الاجتماع المقبل المقرر بفيينا في 21 أو 22 سبتمبر” و لم يقدم الوزير مزيدا من التفاصيل حول البلدان و الحصص المعنية.

و كان السيد قيطوني قد أشار في شهر يوليو الأخير إلى أن عملية تجسيد اتفاق التعاون بين دول الأوبيب و الدول غير الأعضاء تعتبر “على العموم متازة”.

كما عقدت اللجنة التقنية المشتركة للدول الأعضاء و غير الأعضاء في المنظمة اجتماعها يومي 7 و 8 أغسطس الجاري بأبو ظبي (الامارات العربية المتحدة) من اجل تحديد السبل و الوسائل الكفيلة برفع مستويات المطابقة للاتفاق.

تجدر الإشارة إلى ان دول منظمة الأوبيب و 11 بلدا منتجا آخرا التزموا في نهاية 2016 بتخفيض إنتاجهم إلى غاية شهر مارس 2018 و ذلك من اجل امتصاص الفائض من العرض الذي يؤثر على أسعار النفط.

ق.إ