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توتنهام يعلن عن موعد افتتاح ملعبه الجديد

Yacine Soudani 9 يناير 2019 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 95 زيارة

أكدت صحيفة “التايمز”، أنها لا تستبعد افتتاح ملعب “وايت هارت لين” الجديد في شهر مارس القادم، عندما سيلعب توتنهام أمام آرسنال، ومع ذلك، فقد حصل السبيرز على نصيحة بعدم تعجيل الأحداث لدواعٍ أمنية.

ومن المقرر أن يفتتح توتنهام ملعبه الجديد في 16 مارس القادم، وذلك بعد الانتهاء من كافة التجهيرات والتأكد من أنظمة السلامة العامة التي كانت عائقاً أمام افتتاحه قبل عدة أشهر.

وأشارت هذه المصادر أن فريق العاصمة لندن، سيكون قادراً على استقبال المباريات الرسمية في ملعب “وايت هارت لين” الجديد، بعد حصوله على الضوء الأخضر من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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