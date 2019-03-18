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تواصل مسلسل الاستقالات الجماعية في “الأفالان” و”الأرندي”

معلنين انضمامهم للحراك الشعبي :
تواصل مسلسل الاستقالات الجماعية في “الأفالان” و”الأرندي”

islam kaab 17 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 136 زيارة

لا يزال مسلسل الاستقالات من حزبا الأغلبية الأفالان والأرندي متواصلا الأمر الذي ينذر بأزمات داخلية كبيرة في ظل التهديدات بالانسحابات إذا ما الحزبين في سياساتهما فبعد منتخبو جبهة التحرير الوطني لبلدية تيزي غنيف الذين أعلنوا عن استقالتهم من صفوف الحزب تنديدا واستنكارا بسياسة الإقصاء المنتهجة من طرف القيادة الحالية ومواصلة تمسكها بالاستمرارية و دعم فقرارات الرئيس الأخيرة أصدر أمس منتخبو الأفالان لبلدية الأربعاء ناث يراثن بيانا أعلنوا عن استقالتهم الجماعية من الحزب ويتعلق الأمر بكل من لونيس محند، موكري ناصر، بركان صورية، عبالو يوسف، مقراني حميد أوردوا في بيانهم :” أمام تسارع الأحداث مع الحراك الشعبي نحن منتخبي الأفالان ببلدية الأربعاء ناث يراثن وبعد تفكير شاق وعميق رأينا انه من الضروري الاستقالة من الهياكل حزب الأفالان استجابة للمطلب الشعبي المعبر عبر المسيرات المتمثلة وسط البلدية” وأضافوا في البيان ” سنبقى واعيون لالتزاماتنا في أداء مهامنا المسندة إلينا من طرف الشعب.
من جهتهم أعلن ثلاثة أعضاء من تركيبة المجلس الشعبي لبلدية الأربعاء ناث يراثن المنتخبين عن قائمة الأرندي عن استقالتهم من صفوف الحزب ويتعلق الأمر بكل من عبان ناصر، صالحي رشيد، حمادي صونية إلى جانب منتخبي بلدية بني دوالة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي .
زينب بن عزوز

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