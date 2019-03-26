تواصل الاحتجاجات تنديدا بعدم الاستجابة لإرادة الشعب

لم تهدئ شوارع الجزائر العاصمة منذ الساعات الأولى لصباح الأمس والتي عاشت على وقع مسيرات و وقفات احتجاجية لمختلف الأسلاك والفئات الاجتماعية من الطلبة والمحامين وأبناء الشهداء والمهندسين ومتقاعدو قطاع التربية والمحامون،الذين وحدوا صفوفهم أمام ساحة البريد المركزي رافعين عدة شعارات منها “إرحلوا”

شهدت ساحة البريد المركزي بالعاصمة أمس، تجمع عشرات المحتجين من أبناء الشهداء والمهندسين والمحامين، وكانت مسيرة الطلبة تشق طريقها من أمام الجامعة المركزية بن يوسف بن خدة نحو البريد المركزي في مظاهرة حاشدة تقدمها عدد من الطلبة الذين كانوا يرتدون ألبسة تقليدية ممثلة لمختلف مناطق الوطن، تأكيدا على مشاركة كل الجزائريين في حراك التغيير الذين يخوضه المواطنون ضد النظام منذ الـ22 من شهر فيفري الفارط.

وحافظت قوات الشرطة على مسافة الأمان بينها وبين المحتجين تجنبا لأي انفلات أو اصطدام، في الوقت الذي كان فيه المتظاهرون يواصلون رفع صوت التنديد بممارسات النظام ضمن شعارات وهتافات تدين السلطة وتطالب برحيلها، هذا وراح أبناء الشهداء والمحامون والمهندسون والمتقاعدون يرددون هتافات تطالب بتحرير الجزائر واحترام إرادة الشعب.

وتضمنت الشعارات المرفوعة ” لا للتمديد العهدة ”، “احترام إرادة الشعب”، و“الرحيل لبناء البلاد “،كما رفع أبناء الشهداء شعارات “خيانة الوطن جريمة “، وهتافات ترحم على شهداء الوطن الحماية المدنية في مسيرات سلمية بشعار “ديڨاج” و”تتنحاو ڨاع”!!

هذا ونظم أعوان الحماية المدنية، مسيرات سلمية، في شوارع العاصمة، وصولا لمقر المديرية ببلدية الحراش، ورفع من خلال الوقفات الاحتجاجية، جملة من المطالب على رأسها رحيل المدير العام للحماية المدنية لولاية الجزائر محمد تغريستين، بالإضافة إلى، تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية، معتبرين بقاء المدير، تغريستين، سيزيد من عمق الأزمة، وردد الأعوان، شعارات تطالب بالتغيير، رافعين شعار “ديڨاج” و “تتنحاو ڨاع”.

الطلبة وعمال وأساتذة جامعة بجاية يحتجون

وفي نفس الإطار دخل عمال وموظفو ميناء بجاية في إضراب عام استجابة للنداء، لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم الأمس 26 مارس إلى غاية 28 من الشهر الجاري على مستوى القطاعات العامة التابعة للدولة للمطالبة بتغيير النظام، ومن جهة أخرى، شن عمال عدة قطاعات منها البلديات والدوائر ومكاتب البريد وخزينة المصالح الفلاحية، النقل، الهندسة المعمارية والبناء، المالية، المكتبة الرئيسية، مديرية أملاك الدولة والحفظ العقاري والمركز العقاري، الموارد المالية، نفطال، أنام وعمال محافظة الغابات لذات الولاية إضرابا عاما لدعم الحراك والمطالبة بالتغيير.

رزاقي.جميلة