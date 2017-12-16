عبر رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين في البناء الباي محمد عبد الواحد عن امتعاضه من تهديدات وزير السكن و العمران والمدينة عبد الوحيد تمار لشركات الإنجاز الجزائرية بفسخ العقود معها في حالة لم تستدرك التأخر المسجل في إنجاز المشاريع السكنية في بعض الولايات في الوقت الذي كان لزاما أن تلقى الدعم من الوصاية التي لجأت للحلول السهلة في عز البحبوحة المالية للاستنجاد بالشركات الأجنبية للمشاريع السكنية و همشت حينها المقاولات الجزائرية .

وأضاف الباي محمد أن شركات الإنجاز الجزائرية بحاجة لمرافقة و دعم كبيرين من الوصاية بغية الوصول لمؤسسات إنجاز بمعايير دولية يعتمد عليها بالدرجة الأولى في إنجاز المشاريع السكنية و الكف على الاستنجاد بالشركات الأجنبية واليد العاملة الأجنبية و قال “للأسف الجزائر مرت بمرحلة كانت تتمتع فيها بقدرات مالية كبيرة لكنها لم تستفد منها في بناء مؤسسات البناء، وتوجهنا للحلول السهلة من خلال الاستنجاد بالمؤسسات الأجنبية”وأضاف : “كنا قادرين استعمالها في أمرين: تلبية الطلبات على السكن و بالموازاة معها بناء مؤسسات قوية تستفيد من الخبرة الأجنبية. لكن للأسف لم نستفد من هذه التجربة بحيث لو تقرر المؤسسات الأجنبية مغادرة الجزائر فإننا سنشهد عجزا كبيرا في إتمام المشاريع السكنية المتبقية من البرنامج الذي أعلن عنه مؤخرا وزير القطاع، وهي 120 ألف وحدة مبرمجة في 2018 فضلا عن 38 ألف أو 40 ألف وحدة التي تشهد تأخرا في إنجازها في 20 ولاية خصوصا في الشلف وبومرداس”.

و أشار رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين في البناء وهي المنظمة التي تضم ما بين300 و 400 مؤسسة أن دعم المؤسسات الجزائرية وحده الكفيل ببناء مؤسسات بناء قوية ذات معايير دولية في غضون خمس سنوات مبرزا الدعم في التكوين ومنحها المشاريع و تسليم مستحقاتها في الوقت.

و في سياق منفصل كشف ذات المتحدث عن قيام الإتحاد بإنجاز دراسة خاصة لما اسماه بالبناء الصحراوي مؤكدا أنه يستهدف إنجاز مشاريع سكنية في ولاية الوادي تحتوي على كل الشروط العصرية خصوصا ما تعلق بالعزل من الحرارة والبرودة ، مؤكدا في السياق أن هذه الدراسة تستهدف المساهمة في التقليل من الاستهلاك المفرط للتيار الكهربائي بالمنطقة بسبب الاستعمال المفرط لأجهزة التبريد.

زينب بن عزوز