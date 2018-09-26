كشف المدير الولائي للشؤون الدينية والأوقاف زهير بوذراع على هامش انعقاد ندوة لإطلاق الحملة 17 لصندوق الزكاة بالمدرسة القرآنية أحمد سحنون ببئر مراد رايس وبحضور الوالي عبد القادر زوخ أن الإيرادات الإجمالية لصندوق الزكاة بولاية الجزائر المحصلة خلال الحملة السادسة عشر سنة 2017 بلغت 160 مليون دج و 554 مليون سنتيم، مبرزا أنه مقارنة مع الحملة الماضية تم تسجيل زيادة قدرت ب 650 مليون سنيتم وتعد هذه الحصيلة المالية التي تم تسجيليها بالولاية في إطار صندوق الزكاة الأحسن من نوعها منذ سنة 2003 تاريخ انطلاق المشروع.

تنظيم سبع عمليات توزيع للزكاة بمختلف أنواعها

وقد بلغ عدد العائلات الفقيرة والمعوزة على مستوى ولاية الجزائر التي استفادت من حصص مالية في إطار هذا المبلغ أزيد من 30.000 عائلة بواقع 5.000 دج لكل منها يتم صبه مباشرة في رقم الحساب الجاري لكل مستفيد حيث تم تنظيم هذه السنة سبعة 07 عمليات توزيع للزكاة بمختلف أنواعها لفائدة هذه العائلات الفقيرة حيث أن ولاية الجزائر نموذجية في هذه التجربة.

وقد ابدي بوذراع أمله في الوصول إلى 12 عملية توزيع في السنة والرفع من قيمة المبلغ مستقبلا ، وأفاد كذلك بأن عملية توزيع هذه الإعانات تتم عقب عمليتي التحري و التحقيق الميداني السريتين “حفاظا على كرامة الفقراء الذين كانوا قد أودعوا في وقت سابق ملفا مدعما بالوثائق الثبوتية على مستوى اللجنة القاعدية أو المسجدية القريبة من مقر سكناهم” في حين يتم ضبط القائمة النهائية على مستوى اللجنة الولائية التي تتابع ملف صندوق الزكاة .

وأوضح المصدر أن صندوق الزكاة يعتمد في تحصيل إيراداته على طريقتين ويتعلق الأمر بالتحصيل المباشر من خلال الحساب الجاري البريدي وبلغ نسبته 11 بالمائة و وكذا التحصيل غير المباشر من خلال الصناديق الموزعة عبر مساجد مقاطعات ولاية الجزائر التي بلغت فيها نسبة التحصيل 88 بالمائة، مضيفا أن توزيع الإيرادات الإجمالية المحصلة هذه السنة تم وفق المناشير الوزارية المتضمنة لعملية تنظيم صرف الحصيلة لزكاة المال ، وبخصوص الوضعية المالية لصندوق الزكاة أشار المتحدث أنه بتاريخ 20 أوت 2018 تم تسجيل عبر حسابيها الجاريين ببريد الجزائر وبنك البركة مبلغ يفوق 74 مليون دج.

وأضاف نفس المتحدث أن الطبعة الجديدة لحملة جمع الزكاة في إطار صندوق الزكاة إنطلقت مؤخرا بمناسبة الإحتفال بعاشوراء حيث ستتم على مستوى المساجد وستستهدف مجموع المناطق الصناعية و المراكز التجارية و المستثمرات الفلاحية و ستستمر لمدة 3 أشهر القادمة وينشطها أئمة المساجد وكذا أعضاء باللجنة الولائية المرافقة والمتابعة لهذا الصندوق .

وعلى صعيد آخر وبعد أن إستعرض فكرة إنشاء صندوق الجزائر وجهود الدولة في التكفل بهذا المجال أفاد مستشار وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد إيدير مشنان في كلمته أمام أعضاء اللجنة الولائية لصندوق الزكاة والأئمة أن صندوق الزكاة بالجزائر” يعد تطبيقا ناجحا جدا للنموذج الاقتصادي الإسلامي القائم على العدل بين إنتاج و توزيع الثورة في المجتمع” معتبرا أن الصندوق ليس تسييرا للفقر بل هو مواجهة له بغية القضاء عليه”” كما أن “مأسسة” صندوق الزكاة هي إحياء سنة فعل الزكاة وإبرازا للمعطيات الإجتماعية والحضارية والثقافية للمجتمع الجزائري .

من جهته دعا والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ في مداخلته رجال الأعمال والأثرياء للمساهمة بقوة في صندوق الزكاة من أجل القضاء على الفقر وإبراز القيم الجزائرية في التضامن والتعاضد.