تنظيم ملتقى حول اليقظة الإعلامية في الجيش الوطني الشعبي

نظمت مديرية الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، أمس بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) ملتقى بعنوان “اليقظة الإعلامية في الجيش الوطني الشعبي… واقع و رهانات”، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح البيان أن هذا الملتقى الذي نظم تحت رعاية الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يندرج في إطار تجسيد مخطط الاتصال السنوي للجيش الوطني الشعبي.

وقد أشرف على افتتاح فعاليات الملتقى، اللواء مادي بوعلام، مدير الإيصال والإعلام والتوجيه لأركان الجيش الوطني الشعبي، نيابة عن الفريق قايد صالح، حيث “نوه بالاهتمام البالغ الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لميدان الإعلام والاتصال، خصوصا فيما يتعلق بتكوين الإطارات المتخصصة في هذا المجال الحساس وما يتطلبه من تحكم في الآليات والوسائط الحديثة”.

ويهدف هذا الملتقى، الذي عرف حضور إطارات سامية من مختلف هياكل وزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، إلى “الوقوف على واقع اليقظة الإعلامية بالمؤسسة العسكرية وتكييفها مع التطور التكنولوجي والعمل على تقوية العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية وتعزيز الرابطة (جيش-أمة)”.

وبهذه المناسبة، تابع الحضور سلسلة من المحاضرات نشطها إطارات عسكريين إلى جانب أساتذة جامعيين، تمحورت حول مختلف الجوانب المتصلة بتطوير اليقظة الإعلامية وفق الاستراتيجية الاتصالية للجيش الوطني الشعبي.