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تنظيم حملة تحسيسية حول حوادث المرور بمعرض الجزائر للإنتاج من طرف الأمن الوطني

Fella Soltani 21 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 53 زيارة

 

تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، حملة تحسيسة حول حوادث المرور بمعرض الجزائر للإنتاج. يأتي هذا من خلال مشاركتها في فعاليات الطبعة الـ 27، لمعرض الإنتاج الجزائري، بقصر المعارض بالصنوبر البحري

وستكون مشاركة مديرية الأمن، بجناح خاص في مجال الأمن العمومي، حول التوعية والسلامة المرورية.حيث سيتم عرض الإحصائيات المسجلة في حوادث المرور، التجهيزات والمركبات المستعملة من قبل الفرق العملياتية للأمن الوطني.بالإضافة إلى توزيع المطويات والملصقات التوعوية حول موضوع السلامة المرورية لفائدة زوار المعرض.كما سخرت، تشكيلا أمنيا، من أجل تسهيل حركة المرور، من وإلى قصر المعارض، خاصة مع تزامنه مع العطلة الشتوية المدرسية

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