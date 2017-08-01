تنظم وزارة التعليم العالي و البحث العلمي من اليوم وإلى غاية 6 أوت بجامعة بجاية تظاهرة “دراسات الدكتورة 2017” بمشاركة 300 طالب دكتورة مسجل في مختلف التخصصات على مستوى المؤسسات الجامعية الوطنية، حسبما أفاد به يوم امس الاثنين بيان للوزارة.

وجاء في البيان، أن هذه التظاهرة العلمية تهدف إلى “تعليم تقنيات النشر لطلبة الدكتورة و تحسيس المشاركين على ضرورة محاربة السرقة الأدبية وتطوير أكثر لمعارفهم و إبراز أفضل الوسائل للدخول إلى المجلات العالمية”.

ويتعلق الأمر أيضا “بتحديد و تثمين قواعد التكوين عن طريق البحث و اكتشاف قدرة ابتكار و إبداع المعنيين و خلق مكان لتبادل الأفكار حول المشاريع الابتكارية في مجموعات متعددة التخصصات”.

وأوضح البيان أن التكوين سيقدمه مكونون وطنيون و خبراء جزائريون مقيمون في الخارج و سينال متابعة أزيد من 21.000 طالب دكتورة في الطور الثالث عبر موقع جامعة عبد الرحمان ميرة الالكتروني ببجاية.

وتتضمن تظاهرة “دراسات الدكتورة 2017” برنامج متنوع يتكون من محاضرات علنية و ورشات ينشطها أساتذة باحثون جزائريون يعملون في أرقى الجامعات حول مواضيع مرتبطة بمسار الابتكار و المنهجية و النشر.

كما يرتقب على هامش هذه التظاهرة العلمية تنظيم نشاطات ثقافية و خرجات سياحية.

ق.و