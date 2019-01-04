تنظيم اللقاء الدولي للمسرح الإرتجالى من 10 الى 12 جانفي الجاري بوهران

يرتقب أن تحتضن مدينة وهران الطبعة الرابعة للقاء الدولي للمسرح الارتجالى من 10 الى 12 جانفي، حسبما أفاد به مسؤول الجمعية المسرحية المنظمة “لي درول مادير” ياسين بن داود.

و ينتظر مشاركة فرق من كل من تونس وفرنسا وسويسرا بالإضافة إلى الجزائر، حسب المنظمين الذين يعدون بتظاهرة مشوقة.

فعاليات التظاهرة ستدوم ثلاثة أيام حيث تنظم المنافسات على شكل مباريات يسيرها حكم، حيث ستقام المباريات الأولية في اليوم الأول والنصف النهائية في إلىوم الثاني، على مستوى مركز “بيار كلافري”، أما المنافسات النهائية و”المايسترو” التي ستنتقى فيها الفرقة الفائزة وأحسن ممثل مسرحي ارتجإلى بناء على تصويت الجمهور فينتظر أن تجري على مستوى المسرح الجهوي لوهران.