تنظيم الطبعة الثانية من صالون “ربيع مستغانم للصناعة التقليدية” اليوم الأحد

يرتقب أن تنطلق اليوم، فعاليات الطبعة الثانية من صالون “ربيع مستغانم للصناعة التقليدية” بحظيرة التسلية والحيوانات “موستالاند”.

ويشارك في هذه التظاهرة الاقتصادية والمهنية التي تدوم إلى غاية 6 أفريل المقبل 25 عارض من 9 ولايات هي مستغانم ووهران والجزائر وتيزي وزو والبويرة والبليدة والشلف وعين الدفلى وقسنطينة، حسب مديرة السياحة والصناعة التقليدية حياة معمري.

ويهدف هذا الصالون، إلى إبراز الصناعات التقليدية المحلية ومختلف الحرف التراثية والعصرية المعروفة بمنطقة مستغانم وإتاحة الفرصة للحرفيين لتسويق منتوجاتهم والترويج لأعمالهم الفنية، كما ستسمح هذه التظاهرة لزوار ولاية مستغانم خلال عطلة الربيع بالتعرف على مراحل صناعة عدد من التحف والمنتجات الحرفية لاسيما أن الصالون يضم عدة ورشات حية للصناعات اليدوية كصناعة الفخار والحلي التقليدية والتحف النحاسية وصناعة مواد التجميل والسلال والجلود والرسم والزخرفة وإنتاج العسل ومشتقاته.

وتدخل هذه المبادرة في إطار برنامج مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية مستغانم والذي يرمي إلى جذب السياح والزوار خارج موسم الاصطياف وتثمين دور الحرفيين في مجال خلق الثروة وتقليص نسبة البطالة والمساهمة في الاقتصاد المحلي تضيف نفس المتحدثة.