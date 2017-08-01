تنظم الطبعة الأولى للندوة الدولية حول الوقاية من المخاطر المهنية من 13 إلى 15 نوفمبر 2017 بقصر المعارض بالصنوبر البحري بالجزائر العاصمة بمبادرة من الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، حسبما علم لدى هذه الهيئة.

و حسب المنظمين فان اللقاء الذي تنظمه وزارة العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي بالشراكة مع “باتيماتيك ايكسبو” بحضور نحو 300 مشارك من بينهم متعاملين اقتصاديون عوام و خواص يتمحور حول “الوقاية من المخاطر المهنية”.

كما سيعرف مشاركة هيئات و منظمات وطنية و أجنبية معنية بمجالات الوقاية و الأمن و الصحة في العمل بهدف ترقية ثقافة الوقاية و تطبيق التشريع الوطني الخاص بالوقاية في مجال الأمن و الصحة في العمل.

ويتعلق الأمر أيضا “بتكثيف” المبادلات بين كل الفاعلين الناشطين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية و التحرك لضمان أمن و صحة العمال ضمن مؤسساتهم.

ومن ضمن أهداف هذه التظاهرة الدولية “اعلام المتدخلين و الأطراف المشاركة حول التكنولوجيات الجديدة و المعايير و الممارسات الجيدة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية” بالإضافة إلى “منح المؤسسات فرصة تقديم حلول و ابتكارات و كذا كل المستجدات المتعلقة بمجال الوقاية”.

هذا و من المنتظر تنظيم صالون على هامش التظاهرة التي ستتميز أساسا بتقديم عدة محاضرات و نقاشات ينشطها خبراء و مهنيون في هذا المجال حول ذات الموضوع بمشاركة 250 عارضا.

ويهدف الصالون حسب ذات المصدر، إلى “تسليط الضوء” على الوسائل و الأدوات المستعملة في مجال الأمن و صحة العمل و يتمحور حول ثلاث نقاط هي حماية البيئة المهنية و تجهيزات و أدوات النظافة والأمن في العمل و كذا الخدمات لفائدة المؤسسات.

ولضمان متابعة الجوانب العلمية و التنظيمية للندوة قام الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بتنصيب مجلس علمي و لجنة تنظيم.

ق.و