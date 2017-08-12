كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, مساء يوم الخميس بتمنراست وجود بعض التنظيمات الاجرامية التي توغلت وسط الرعايا الافارقة المتواجدين بالجزائر، مؤكدا عزم الدولة على محاربتهم.

التكفل التام بكل أجنبي موجود بالجزائر مسؤولية الدولة

وقال وزير الداخلية خلال اشرافه على تدشين المؤسسة الاستشفائية أم وطفل ببلدية تمنراست بطاقة 240 سرير أن ” التكفل الصحي والاجتماعي بكل أجنبي موجود فوق التراب الوطني هو مسؤوليتنا و من أعرافنا ومن ثقافتنا حتى الرعايا الافارقة الذين جاؤوا الى الجزائر بفعل الازمات والحروب نتكفل بهم صحيا واجتماعيا لكن الشيء المؤسف انه توغلت في أوساطهم بعض التنظيمات الاجرامية التي سنقاومها”.

وأضاف في هذا السياق أن رئيس الجمهورية يؤكد أن “التكفل الصحي والاجتماعي بكل اجنبي موجود بالتراب الوطني والى غاية مغادرته له هي من مسؤولية الدولة الجزائرية”

لا يوجد أي تجميد للبرامج التنموية

وفي موضوع اخر أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، انه “لا يوجد أي تجميد” للبرامج التنموية التي “تعني وترتبط بالمصالح والانشغالات اليومية للمواطن”.

وقال بدوي خلال لقاء جمعه بإطارات ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني لولاية تمنراست وبحضور الأمناء العامون لعدد من الدوائر الوزارية انه ” تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية فانه لا يوجد أي تجميد للبرامج التنموية التي تخص وتعني بالمصالح والانشغالات اليومية للمواطن ” , ويتعلق الامر –حسب الوزير — بقطاعات التربية الوطنية بكل أطوارها بالإضافة إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وكذا التكوين والتعليم المهنيين بالإضافة إلى قطاعي الصحة والسكن والعمران .

وأبرز المسؤول ذاته أن ” أسباب تأخر” بعض المشاريع التنموية بولاية تمنراست يعود الى ” أسباب بيروقراطية وأخرى متعلقة بعدم الجدية وعدم النزول إلى الميدان “من طرف المكلفين بمتابعة سير هذه المشاريع.

وردا على انشغالات المتعلقة بالتنمية بهذه الولاية وعد بدوي ” بتشكيل لجنة وزارية للمتابعة الدائمة للمشاريع ” وتتكون هذه اللجنة حسب المتحدث ذاته من “الأمناء العامون لوزارات الداخلية والجماعات المحلية , النقل والأشغال العمومية , الصحة السكن والبيئة” .

ضرورة ” تحريك الماكينة الاقتصادية” لولايات الجنوب

وبهذه المناسبة، شدد بدوي على ضرورة ” تحريك الماكينة الاقتصادية” لولايات الجنوب من خلال الاعتماد على ” أسلوب راقي في التسيير”.

القانون الجزائري صارم وسنعمل بكل الوسائل للحفاظ على الامن والاستقرار

ولدى رده على الانشغالات المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية جدد الوزير التاكيد على ان ” القانون الجزائري صارم والدولة ستعمل بكل الوسائل للحفاظ على مكسب الامن والاستقرار ” , مبرزا أن الجزائر تعمل في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بالتنسيق مع دول الجوار طبقا للقوانين والتشريعيات الدولية .

من جهة أخرى، أكد الوزير ان الدخول الاجتماعي القادم ” سيكون عاديا” في جميع القطاعات المعنية.

الدولة سترافق كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية

من جهة اخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, من عين صالح, أن الدولة سترافق كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية بمن فيهم المتضررون من الامطار الاخيرة التي مست ولايات الجنوب, وهذا “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة”.

وصرح بدوي خلال اجتماعه بإطارات ومنتخبي الولاية المنتدبة لعين صالح بحضور والي تمنراست وعدة امناء عامين لدوائر وزارية مختلفة, أن الدولة “سترافق كل المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية”, مؤكدا انه “سيتم التكفل بكل الحالات التي تضررت من الحرائق والامطار الموسمية الاخيرة التي مست بعض ولايات الجنوب”.

وذكر في هذا السياق ان الامطار الموسمية التي مست بعض مناطق الجنوب خلفت “اضرارا مادية وبشرية”, مقدما بالمناسبة تعازي الحكومة الى عائلات الضحايا.

الجزائر دولة اجتماعية ولن تتراجع عن مبادئها وقيمها

وأشار الى ان الجزائر “دولة اجتماعية ولن تتراجع عن مبادئ وقيم الدولة الاجتماعية والتي يحرص رئيس الجمهورية على التأكيد عليها في كل مناسبة”.ماعية والتي يحرص رئيس الجمهورية على التأكيد عليها في كل مناسبة”.

نسرين محفوف