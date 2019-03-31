تنظم خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 05 أفريل الجاري: مصور فوتوغرافي جزائري حاضر في “برنامج التصوير الفوتوغرافي الوثائقي العربي” ببيروت

يشارك المصور الفوتوغرافي عبدو شنان بعمله الموسوم “جاف” في ورشة عمل حول “برنامج التصوير الفوتوغرافي الوثائقي العربي” في بيروت من 1 الى 5 أفريل الجاري، وفق ماجاء في الموقع الرسمي للصندوق العربي للثقافة والفنون “آفاق”.

وينظم الصندوق العربي للثقافة والفنون “آفاق” حيث يجتمع المشاركون التسعة لتقديم أعمالهم ومناقشة تطورها مع مستشاري البرنامج، وهي: “السماء، قطعة قطعة” لروجيه مقبل (لبنان)، “إميضر”، أطول احتجاج في المغرب” لمحمد كليتو (المغرب)، “في ضوء التغيير” للولي الناجي فال (موريتانيا)، “حقبات الشتات” لشيماء صالح التميمي (اليمن)، “المسجد العتيق” لرافي محمد ابراهيم شاكر (مصر)، “قادة الغد” لابراهيم محمد محمود عبد المولي (مصر)، “أجساد عابرة” لهبة خميس (مصر)، و”متى تعود؟” لنادين القدسي (سورية)، بالإضافة إلى المصور الفوتوغرافي الجزائري عبدو شنان.

على صعيد آخر، تنظّم مؤسسة “دوكس بوكس” و”آفاق” ملتقى السينما الوثائقية من 12 إلى 14 الشهر المقبل في لايبزيج، ألمانيا، كما يعقد المؤتمر الرابع لـ”المجلس العربي للعلوم الاجتماعية” في بيروت بدءاً من 12 الشهر المقبل، تحت عنوان “السلطة والحدود والإيكولوجيات في المجتمعات العربية: ممارسات وتصوّرات”. وسيتخلل المؤتمر تقديم للمشاريع البحثية التي حازت منح الدورة الأولى من برنامج “البحوث حول الفنون” الذي أطلقته آفاق العام 2018 بالتعاون مع المجلس العربي للعلوم الاجتماعي.

ويركّز برنامج التصوير الفوتوغرافي الوثائقي العربي على دعم توثيق فوتوغرافي محترف ومبدع ومتحرر من القيود، لمواضيع وقصص اجتماعية هامّة مرتبطة بشكل وثيق بالمنطقة العربية.

ويساعد البرنامج في استكشاف كيفية عرض المشاريع المدعومة أمام الجمهور العريض وكيفية تفاعل هذا الجمهور مع المشاريع، إيماناً منه بقدرة الصورة على التوثيق والتثقيف والمناصرة. يمكن للمصورين اختيار أي أسلوب روائي توثيقي، من التصوير الفوتوغرافي الوثائقي التقليدي إلى أساليب تجريبية وغير مألوفة في الرواية البصرية، كما يمكن لهم استخدام وسائل صوت وفيديو داعمة للمشاريع.

ويقدم برنامج التصوير الفوتوغرافي الوثائقي العربي 10 منح إنتاج كحد أقصى في كل دورة، وتبلغ قيمة كل منحة 5000 دولار أميركي. يُتَوقّع من الحاصلين على المنح العمل على مشاريعهم في بلد إقامتهم طوال مدة 8 أشهر. يمكن استخدام المنحة لبدء مشروع جديد أو لاستكمال مشروع موجود.

بالإضافة إلى المنحة المالية، يستفيد الحاصل(ة) على المنح من دعم تقني يقدمه مدربو البرنامج. على الحاصل(ة) على المنحة حضور ورشتي عمل متخصّصتين لمساعدته على تطوير وإنتاج مشروعه وعلى استكشاف سبل توزيع جديدة. سيقوم البرنامج بتغطية نفقات سفر وإقامة الحاصلين(ات) على المنح أثناء الورش ولن يتم حسمها من منح الإنتاج. كما أن منحة الإنتاج لا تشمل نفقات الطباعة والتوزيع.

صبرينة ك