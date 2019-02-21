تنظمه سفارة هولندا بالجزائر: استمرار معرض صور الصحافة العالمية حتى 28 فيفري الجاري بوهران

يتواصل معرض صور الصحافة العالمية لعام 2018 المنظم بمتحف الفن الحديث لوهران إلى غاية يوم 28 من الشهر الجاري.

هذا المعرض الذي ينظم تحت رعاية سفارة هولندا بالجزائر وتحتضنه مدينة وهران لأول مرة، بعد أن حط بمتحف الفن الحديث والمعاصر “الماما” بالعاصمة، ضم حوالي 137 صورة فوتوغرافية من مجموع أزيد من 80.408 صورة التقطها 034 5 مصورا من 125 دولة.

وتتناول هذه الصور التي تم التقاطها عبر مناطق مختلفة من العالم الأحداث الساخنة على غرار الدمار الذي خلفه تنظيم مايسمى “داعش” الإرهابي بالموصل العراقية ومعاناة اللاجئين الروهينغا ببنغلادش ومظاهر الفقر في بعض الدول وغيرها، كما يسمح هذا المعرض الذي يتواصل بمشاهدة صور حول التلوث والمحافظة على التنوع البيئي والإيكولوجي في العالم وأخرى لمناظر طبيعية جميلة لاسيما بالقارة الإفريقية.