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تنظمها مؤسسة “سات أون للتكوين الفني”: الجزائرية نضال الجزائري والمصريان عبد العزيز مخيون وأيمن الشيوي لإقامة ورشات تكوينية

Sabrina Kerkouba 13 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 147 زيارة

اتفقت مؤسسة “سات أون للتكوين الفني” وتنظيم التظاهرات السينمائية والثقافية مع الممثل السينمائي  والمخرج المسرحي المصري عبد العزيز مخيون لتقديم خبراته في عالم السينما والدراما والمسرح التي تمتد لأكثر من 159 فيلما ومسلسلا للمحترفين والهواة في الجزائر ضمن ورشة مكثفة خاصة بالتمثيل على مدار 10 أيام ابتداءً من 18 فيفري المقبل، حسب بيان للمؤسسة وصل جريدة “الجزائر”.
وسيكون مخيون الذي ارتبط اسمه بالموسيقار مـحمد عبد الوهاب إلى جانب الجزائرية صاحبة الظهور القوي فوق خشبة المسرح و أمام الكاميرا الفنانة نضال التي تدعو إلى أولوية التخصص وتؤكد على أن الإبداع له قواعده وأدواته وركائزه وليس في متناول الجميع.
ورشة التمثيل ستتدعم أيضا برئيس قسم التمثيل و الإخراج و عميد كلية العلوم السينمائية و المسرحية بالقاهرة الممثل أيمن الشيوي الذي سيطبق وزملاؤه مبادئ دستور الممثل من “مدرسة ستانسلافسكى” الروسية عند الممثل، بالإضافة إلى مبادئ مدرسة “بيوميكانيك ماير خولد” الخاصة بالحركة والممثل.
ووفق ذات المصدر، أعلنت مؤسسة “سات أون للتكوين الفني”، أن الورشات الخاصة بالتمثيل ستقام بالتعاون مع المعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري ببرج الكيفان، حيث وفرت مديرة المعهد السيدة فوزية عكاك كل الوسائل اللازمة لتكوين المواهب جزائرية الطامحة للاحتراف.
وأوضحت المؤسسة للمهتمين بالمشاركة في الورشات التكوينية، أن يتواصلوا مع صفحة “الفايس بوك” الخاصة بالمؤسسة FILMأو البريد الإلكتروني info@setonfilm.com ، من أجل التسجيل و دفع رسوم الاشتراك قبل 31 جانفي الجاري، مشيرة إلى أن عدد المقاعد محدودة.
للتذكير فإن لقاء محترفي السينما الذي تنظمه “سات أون”، ترعاه وزارة الثقافة وبالتعاون مع السفارة المصرية بالجزائر، والمركز الجزائري لتطوير السينما بالعاشور، والمعهد العالي لفنون العرض والسمعي البصري ببرج الكيفان.

صبرينة كركوبة

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