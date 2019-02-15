أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، على تنصيب عبد القادر قارة بوهدبة مديرا عاما جديدا للأمن الوطني، خلفا للسيد مصطفى لهبيري الذي استدعي لمهام أخرى.

تقلد بوهدبة (62 سنة) عدة وظائف في صفوف سلك الامن الوطني الذي التحق به سنة 1982، حيث شغل منصب رئيس مصلحة العلاقات والخارجية بالمديرية العامة للأمن الوطني سنة 1992 ثم مدير الشرطة القضائية سنة 1994 ، بعدها تولى منصب مدير شرطة الحدود سنة 1995 فمدير التعليم والمدارس سنة 2001 ، ليعود ثانية مديرا للشرطة القضائية في سنة 2012.

وعلى المستوى الدولي، تقلد بوهدبة و هو متزوج و أب لستة اطفال، عدة مناصب حيث انتخب مندوبا للجنة التنفيذية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية-انتربول- خلال جمعيتها العامة الـ81 في روما سنة 2012 ، كما شارك في فعاليات الدورة الـ177 للجنة التنفيذية للإنتربول بمدينة ليون الفرنسية وكذا في اجتماعات اللجنة الفرعية للتطوير الاستراتيجي والمالي.

وقد تم منحه بإيطاليا صفة العضو الفخري من طرف اللجنة التنفيذية لمنظمة الانتربول، خلال انعقاد الجمعية العامة الـ63 لمنظمة الانتربول بروما و أسديت له عديد الأوسمة الشرفية وشهادات الاستحقاق ورسائل تشجيع من طرف هيئات أمنية إقليمية ودولية، منها تسلمه سنة 2000 وسام الاستحقاق من طرف الشرطة الاسبانية.