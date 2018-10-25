تم، أمس، تعيين الأمين العام لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين،رئيسا لمجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني، كما تم تحديد هياكل المجلس، كما تم تأسيس لجنة خاصة لبحث الاتفاق التفاضلي الجزائري – الموريتاني، و لبحث إشكالية الحقوق الجمركية بالنسبة للمتعاملين والتي تصل إلى غاية 60 و70 بالمائة.

واجتمع أمس أعضاء مجلس الأعمال الجزائري الموريتاني بالعاصمة الموريتانية نواكشط، أين تم تعيين الأمين العام لاتحاد أرباب العمل الموريتانيين رئيسا له، كما اتفق أعضاء المجلس على تعيين ممثل المجلس بالجزائر وممثل للمجلس بموريتانيا من أجل تنسيق العمل داخل هياكله.

وتطرق الأعضاء خلال الاجتماع إلى التحديات المتعلقة بالنقل البري للسلع و الدعم في مجال النقل وامتيازات التوزيع إلى جانب الإشكاليات المتعلقة بتحويل العملات الجزائرية والموريتانية لتسهيل التجارة بين البلدين من خلال بحث آليات للتعاون بين البنك المركزي الجزائري والبنك المركزي الموريتاني.

كما تطرق الأعضاء إلى إشكالية الحقوق الجمركية بالنسبة للمتعاملين والتي تصل إلى غاية 60 و70 بالمائة، وتم في هذا الإطار تأسيس لجنة خاصة لبحث الاتفاق التفاضلي الجزائري – الموريتاني، حيث عقدت اجتماعها الأول امس بحضور وزير التجارة ونظيرته الموريتانية إلى جانب مسؤولين من كلا البلدين ومتعاملين اقتصاديين.

وتبع هذا الاجتماع بحسب مسؤولين المجلس بسلسلة أخرى من الاجتماعات تكون منظمة، وتبحث إمكانية التفاهم والاتفاق حول مختلف الجوانب في الاتفاق التفاضلي.

كما تم خلال الاجتماع عقد اللقاءات الثنائية بين مؤسسات البلدين، ضم أكثر من 50 مؤسسة جزائرية وأزيد من 30 مؤسسة موريتانية سيما منها المؤسسات الناشطة في مجال التوزيع، وتم التطرق خلال هذه اللقاءات الثنائية إلى السبل الكفيلة بتنسيق العمل بين الشركات وسبل تسهيل عمليات النقل والتوزيع.

يذكر أن تنصيب هذا المجلس جاء على هامش افتتاح معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط الذي سيمتد إلى غاية 29 أكتوبر الجاري، هذا وكان مجلس الأعمال الجزائري-الموريتاني قد عقد لقاء أول الأعمال السنة الماضية دون التوصل إلى تنصيب هياكله وتحديد مهامه.

ر.خ