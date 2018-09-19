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تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة مع كوبا سيدفع التعاون الثنائي

عبد الحميد سي عفيف :
تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة مع كوبا سيدفع التعاون الثنائي

eldjazair 18 سبتمبر 2018 الوطني اضف تعليق 39 زيارة

عبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد الحميد سي عفيف، وسفيرة كوبا بالجزائر، السيدة كلارا مرغاريتا بوليدو ،اليوم الثلاثاء، عن “ارتياحهما” لتنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر-كوبا والتي من شأنها “اعطاء دفع قوي للتعاون البرلماني بين البلدين،” حسبما افاده بيان للمجلس الشعبي الوطني.
وأوضح ذات البيان ان الطرفين، اشادا خلال لقاء الذي تم بمقر المجلس الشعبي الوطني ب”العلاقات التاريخية الممتدة والعلاقات السياسية الممتازة التي تربط البلدين”.
وأشار ذات المصدر ان السفيرة “عبرت عن ارتياحها للمجهودات المبذولة لترقية التعاون بين البلدين خاصة في مجال الصحة الذي يعد نموذجيا ودعت الى تنويع هذا التعاون ليشمل مجالات أخرى”.
من جانبه أكد سي عفيف ، كما أضاف البيان، على “حرصه على تعزيز الحوار والتعاون خاصة ما تعلق بالعمل البرلماني”.
وعلى صعيد العلاقات الدولية، أكد الجانبان “توافق وجهات النظر بين الجزائر وكوبا حول جل المسائل المطروحة على الساحة الدولية” وأكدا من جهة أخرى “حرص البلدين على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضيتين الفلسطينية والصحراوية وأهمية تسوية النزاعات القائمة ودون تدخل أجنبي”.

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