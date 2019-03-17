تنصيب اللواء عبد الحميد بن داوود مديرا للأمن الخارجي

نصب أمس، اللواء عبد الحميد بن داوود مديرا للأمن الخارجي خلفا للواء يوسف بوزيت الذي أحيل على التقاعد.

وشغل اللواء بن داود عدة مهام في جهاز المخابرات، أهمها مسؤول الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة بمديرية الاستعلام والأمن (الدياراس) إلى غاية 2015.