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تنصيب اللواء عبد الحميد بن داوود مديرا للأمن الخارجي

Razika kherkhache 17 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 95 زيارة

نصب أمس، اللواء عبد الحميد بن داوود مديرا للأمن الخارجي خلفا للواء يوسف بوزيت الذي أحيل على التقاعد.

وشغل اللواء بن داود عدة مهام في جهاز المخابرات، أهمها مسؤول الأمن الداخلي ومكافحة الجوسسة بمديرية الاستعلام والأمن (الدياراس) إلى غاية 2015.

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