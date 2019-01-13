أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين والمشرفين التربويين، مساندتها لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية والدخول في إضراب يوم 21 ووقفة 22 جانفي أمام مديريات التربية تحت لواء النقابة الوطنية لعمّال التربية “أسنتيو، واتهمت الوزارة بعدم الجدية في تسوية ملف منتسبيها، من خلال انتهاج سياسة التسويف والهروب.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، أمس، إنه وعملا بإرثها النّضالي والذي استطاعت من خلاله وبحنكة افتكاك العديد من المطالب، وقفت على تعهدات رسمية من طرف ممثلي الوزارة في اللقاءات الثنائية، تقضي بحل كل المشاكل والعراقيل التي تمسٌّ المسار المهني لسلك المشرفين التربويين، كما تلقت ضمانات رسمية رفيعة المستوى لأخذ مطالب التنسيقية محمل الجد والدراسة المتأنية وترجمتها على أرض الواقع، إلاّ أنّ الوزارة نقضت عهودهـــا وأخلفت وعودها فراحت تعالج ملفات المساعدين والمشرفين التربويين المعالجة الارتجالية والعرجاء-على حد ما جاء في البيان- والتي لا تمت بصلة للواقع الميداني والمهني، واعتبرت التنسيقية أن الوزيرة غير جادّة وغير صادقة، وتنتهج سياسة التسويف والهروب إلى الأمام، وهددت ب” الرّد بالقوة النضالية المتاحة، وعبر كل الخيارات بما فيها غير المسبوقة”، وقالت “أنّ زمن المهادنة ولّى”، وأعلنت رسميا مساندتها لتكتل النقابات المٌستقلة لقطاع التربية الوطنية، وخوض إضراب يوم 21 ووقفة 22 جانفي أمام مديريات التربية تحت لواء النقابة الوطنية لعمّال التربية “أسنتيو”، وذلك من أجل تحقيق المطالب المتمثلة في الكشف عن مضمون ومٌقترحـات اللّجنة المشتركة الخاصّة بالقانون الأساسي والإطّلاع على مشروع التّعديل للإثراء قبل إحالته إلى المديرية العامّة للوظيفة العموميّة ووزارة الماليّة للنّظر فيه، وكذا التّسوية النّهائية لملف الآيلين للزوال مٌساعد ومٌساعد رئيسي للتربية بتمكينهم من الترقية إلى الرٌّتبة القاعدية مشرف التربية وفق آلية التّحويل التلقائي للمناصب المالية، إضافة إلى تطبيق المرسوم الرّئاسي 14-266وتفعيله بما يخدم المسار المهني للمٌساعدين والمـٌشرفين التّربويين في إطار إعادة النّظر في القانون الأساسي الخاص ووفقا لآلية الإدماج وإعادة تصنيف رتبة مشرف التربية في الصّنف 11 ضمن أحكام التّعليمة رقم 07 المؤرخة في 29 ديسمبر 2007، كما طالبت التنسيقية بتثمين الشّهادات الجامعيّة لحامليها من المساعدين والمشرفين التربويين بتفعيل التعليمة رقم 04 المؤرخة في 30 نوفمبر2017 الصادرة عن المديرية العامّة للوظيفة العمومية، واستصدار رٌخص استثنائية لصالح المـٌساعدين والمـٌشرفين التّربويين أسوة بأسلاك التّعليم وأسلاك أخرى لتمكينهم من الترقية إلى الرٌّتب الأعلى.

رزيقة.خ