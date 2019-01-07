قال وزير المجاهدين الطيب زيتوني، انه تم التعرف إلى حد الآن على هوية 31 جمجمة لشهداء الثورة التحريرية الموجودة في المتحف الإنساني بباريس، و أكد بأن اللجنة التقنية الجزائرية التي تتشكل من خبراء ومختصين “ما زالت تواصل عملها” لمعرفة جماجم الشهداء من اجل استرجاعها إلى ارض الوطن.

و أوضح زيتوني، أمس، في تصريح صحفي على هامش إشرافه مع وزير السياحة عبد القادر بن مسعود على التوقيع على اتفاقية تعاون بين القطاعين بتعزيز السياحة التاريخية، أن “عدد جماجم شهداء الثورات الشعبية المتواجدة بمتحف باريس جد هام مما يتطلب وقت كبير ومثابرة واجتهاد لتحديد هوية أصحابها بالنظر لهذه العملية المعقدة”.

و قال الوزير أن “هذه اللجة ما زالت تواصل عملها حيث تنقلت مرتين إلى متحف باريس لتحديد هوية أصحاب هذه الجماجم التي تتواجد بالمتحف منذ أكثر من 150سنة، حيث تم لحد الآن معرفة هوية 31 جمجمة و ستجتمع اللجنة قريبا مع الجانب الفرنسي لمواصلة عملها في هذا الإطار”.

وقال الوزير أن “الجرائم المرتكبة في حق الجزائريين أبان الحقبة الاستعمارية من غير الممكن تجاهلها أو نسيانها و لا يمكن أن تسقط بالتقادم مما يستدعي العمل مع جميع القطاعات المعنية الأخرى لحماية ذاكرة الأمة لفائدة الأجيال الصاعدة”.

وذكر في هذا الإطار بكل المفاوضات الجارية بين الجزائر و فرنسا من أجل “استرجاع أرشيف الثورة التحريرية وإيجاد حل لملف المفقودين واسترجاع الجماجم وكذا تعويض ضحايا التجارب النووية”, مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بملف الأرشيف تعمل حاليا مع مسؤولي الأرشيف بفرنسا “من اجل إيجاد حل لهذه القضية”.

وحول إمكانية تخصيص فضاءات في المطار الدولي الجديد للتعريف بذاكرة الأمة، أوضح الوزير بأنه ثمة عمل يجرى حاليا مع قطاعي المجاهدين والنقل والأشغال العمومية يقضي بجعل آماكن بالمطار خاصة بالتعريف بتاريخ الأمة الحافل بالبطولات.

رزيقة.خ