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أعلنت وزارة التكوين والتعليم المهنيين، عن تمديد فترة التسجيلات بكافة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر التراب الوطني، إلى غاية 30 سبتمبر 2018.

وأفاد بيان لمصالح محمد مباركي، أن الإجراء يأتي بهدف تمكين جميع الشباب وطالبي التكوين من الالتحاق بمؤسسات ومراكز التكوين، وتمكينهم من إتمام إجراءات التسجيل.

ويمنح قطاع التكوين والتعليم المهنيين فرصة لكل الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط للاستفادة من تكوين بمراكز التكوين والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني لاكتساب مهارات مهنية، والحصول على شهادة تسمح لهم بالاندماج في عالم الشغل،وتتيح لهم الفرصة للحصول على تأهيل مهني، وتسهل لهم عملية المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

ويأتي هذا بعد تحضير 400 الف منصب تكويني جديد لتغطية كل الطلبات المتزايدة على التخصصات التكوينية التي توفرها مؤسسات القطاع، وتميز الدخول التكويني الجديد بتوسيع قائمة التخصصات التكوينية المقترحة في كل ولاية وهو ما سيقدم اختيارات اكبر للباحثين عن الشهادات المهنية ،حيث تتوفر المدونة الوطنية للتكوين المهني على 478 تخصصا سيكون 440 منها متاحا في كل الولايات ،هذا وتم تخصيص 110 الاف منصب تكوين للشباب دون مستوى دراسي ، بالاضافة الى أزيد من 100 الف منصب تكويني جديد للشباب المتحصل على مستوى ثالث ثانوي.

رزاقي.جميلة