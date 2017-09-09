تمديد حالة الطوارئ في غرب كندا للمرة الرابعة بسبب حرائق الغابات

مددت السلطات الكندية الجمعة حالة الطوارئ في مقاطعة كولومبيا البريطانية في غرب البلاد حيث يكافح آلاف عمال الاطفاء منذ اشهر حرائق غابات.

ويسمح تمديد حالة الطوارئ بحشد قدرات اجهزة الاطفاء واجراء عمليات الاجلاء القصرية للسكان من مناطق سكنية تتمدد اليها الحرائق.

وشهدت مقاطعة بريتيش كولومبيا اسوأ موسم حرائق غابات في تاريخها، مع ارتفاع درجات الحرارة وتراجع كميات الامطار بشكل غير اعتيادي.

وتمكن غالبية سكان المقاطعة الذين اجبروا على اخلاء بيوتهم بسبب اتساع الحرائق والبالغ عددهم حوالى 50 الف شخص، من العودة الى منازلهم. الا ان 3600 منهم لا يزالون معرضين لاوامر باعادة الاخلاء.

ويوم الجمعة كان لا يزال 160 حريق غابات مشتعلا في المقاطعة.

وأتت الحرائق منذ افريل على اكثر من مليون هكتار من الغابات، وهي اكبر مساحة حرائق غابات تم تسجيلها.

وطاول اكبر تلك الحرائق منطقة بلاتو التي شهدت حريقا استمر لشهرين امتد على مساحة بلغت 493 الف هكتار من منطقة جبلية قليلة السكان غرب بلدة كينيل.

ويعمل نحو 600 اطفائي بدعم من 30 مروحية و89 آلية لرفع الاتربة على مكافحة حرائق بلاتو، بحسب اجهزة مكافحة حرائق الغابات.