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تمديد تسجيلات “البكالوريا” و”البيام” و”السانكيام” رسميا

وزارة التربية تكشف:
تمديد تسجيلات “البكالوريا” و”البيام” و”السانكيام” رسميا

eldjazair 14 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 34 زيارة

سيتمكن كل التلاميذ المعنيين بالإمتحانات الرسمية الثلاث من مواصلةى التسجيل إلى غاية 22 نوفمبر الجاري وهذا بعد إعلان وزارة التربية تمديد فترة التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية لدورة 2019 .
أعلنت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، تمديد فترة التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية لدورة 2019 إلى غاية يوم الخميس 22 نوفمبر 2018.
وكان يفترض أن تنتهي التسجلات الخاصة بإمتحانات البكالوريا والبيام والسانكيام يوم 15 نوفمبر الجاري بعد أن إمتدت لشهر كامل وتتم عملية التسجيل بالنسبة لـ إمتحان شهادة البكالوريا على الموقع http://bac.onec.dz، وبالنسبة لإمتحان شهادة التعليم المتوسط على الموقع http://bem.onec.dz، وبالنسبة لإمتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي على الموقع http://cinq.onec.d.
رزاقي.جميلة

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