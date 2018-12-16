أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، عن تأجيل مسابقة ” قائم بالإمامة”، لمدة أسبوع آخر بسبب بسب عدم ترشح طلبة القرآن الكريم من أبناء الزوايا والكتاتيب في بعض الولايات.

وكتب عيسى في صفحته الرسمية عبر موقع ” الفيسبوك”، أمس ، قائلا ” التأجيل بأسبوع لاستدراك لا بد منه، لاحظت أن طُلْبَة القرآن الكريم من أبناء الزوايا والكتاتيب لم يترشحوا لمنصب “قائم بالإمامة” في بعض الولايات، ولعل ذلك بسبب لُبْس ما، لأنني لاحظت أن حملة الطور الرابع في التعليم القرآني قد ترشّحوا في الولايات الأخرى”.

وأضاف الوزير أنه بإمكان المتحصلين على الطور الرابع من أبناء الزوايا والكتاتيب الترشح للمنصب في الولايات التي لم يتم تسجيل ترشيحات فيها، بالقول ” طلبت مِن السادة مديري الشؤون الدينية والأوقاف في تلك الولايات أن يقبلوا ملفات الترشح لمنصب القائمين بالإمامة إذا كان المترشحون حاصلين على شهادة الطور الرابع.”

فلة-س