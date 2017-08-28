قدم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أثناء زيارته التفقدية التي قام بها إلى مسجد الجزائر الأعظم مساء يوم السبت تعليمة للمسؤولين المكلفين بأشغال المسجد قصد إدماج مهني التصميم و التزيين.
و أكد الوزير أن “أشغال التزيين يجب أن تأخذ بعين الاعتبار” لكي يصبح مسجد الجزائر الأعظم تحفة فنية تنير العاصمة و كامل التراب الوطني”.
و اشترط تمار مشاركة 3 أعضاء إضافيين في الوكالة الوطنية لإنجاز و تسيير مسجد الجزائر الأعظم على غرار رسام مكلف بالزخرفة الخارجية و مصمم مكلف بالزخرفة الداخلية و مسؤول الإنارة.
و قام تمار بزيارة تفقدية إلى مسجد الجزائر الأعظم و كذا مسجد كتشاوة رفقة والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ و الأمين العام لوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف رضوان معاش.
ففي المسجد الأعظم تفقد الوزير حالة تقدم الأشغال على مستوى قاعة الصلاة و الساحة و المئذنة.
و استعرض تمار معية صاحب الإنجاز و أعضاء مكتب الدراسات مختلف جوانب البناء المرتبطة أساسا بوسائل الراحة و فنيات المسجد. كما كانت الزيارة فرصة للوزير لكي يشير إلى مسألة مرور الراجلين و السيارات التي تشكل “تحديا”ي و اعتبر أن سعة استقبال المسجد ستصل إلى 120 ألف مصلي.
و تطرق الوزير إلى إمكانيات تنظيم 43 طابق المئذنة التي ستنظم فيها عروض و خدمات مخصصة للسياحة و استرداد المركب الثقافي.
و يضم مسجد الجزائر الكبير زيادة على قاعة الصلاة ساحة خارجية و مكتبة و مركز ثقافي و دار للقرآن و حدائق و حظيرة و مباني إدارية و مراكز الحماية المدنية و الشرطة. و يضم أيضا محلات تجارية و مطاعم إضافة إلى متحف للفنون الإسلامية و تاريخها و مركز دراسات تاريخ الجزائر.
و يرتقب إنشاء في الجزء الجنوبي من الموقع مركز ثقافي يتكون من مكتبة كبيرة و قاعات السينما و المحاضرات التي تستقبل 1.500 مشارك.
و قام المسؤولون بزيارة مسجد كتشاوة في القصبة بالجزائر العاصمة الذي وصلت فيه أشغال الترميم إلى نهايتها.
و صرح الوزير لممثلي الوكالة التركية للترميم و التنسيق المكلفة بأشغال الترميم و التصليح و كذا الديوان الوطني لتسيير الأملاك الثقافية المحمية و استغلالها المكلف بالمتابعة أن “هذا الصرح الديني و التاريخي و الثقافي يجب تثمينه و أن يكون وجهة سياحية حقيقية”.
و أكد تمار على أهمية تهيئة الجانب الخارجي للمسجد بعدما أنهيت أشغاله الداخلية.
ق.و
أشغال مسجد الجزائر الأعظم:
تمار يشترط مشاركة المهنيين في التصميم والتزيين
قدم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أثناء زيارته التفقدية التي قام بها إلى مسجد الجزائر الأعظم مساء يوم السبت تعليمة للمسؤولين المكلفين بأشغال المسجد قصد إدماج مهني التصميم و التزيين.