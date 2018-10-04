كشف وزير السكن العمران، عبد الوحيد تمار أن كل المكتتبين في سكنات “عدل” الذين سددوا الدفعة الأولى سيتسلمون سكاناتهم، موضحا بأن التهيئة الخاصة بالسكنات المنجزة ستعرفها كل المشاريع السكنية على التراب الوطني.

وضع وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار أمس حجر الأساس للانطلاق في إنجاز 6000 وحدة سكنية جديدة بصيغة “عدل” في المدينة الجديدة بوعينان، على هامش إشرافه تسليم مفاتيح 1037 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل1) رفقة والي البليدة يوسف شرفة.

وفي هذا السياق أفاد الوزير في كلمة له في قاعة المحاضرات بولاية البليدة، والتي شهدت مراسيم تسليم مفاتيح السكنات لمكتتبي “عدل 1″، أن الدولة وفت بوعودها حيث بدأت بتسليم أول حصة لسكنات “عدل 1″، والتي تقدر بـ 1037 سكنا، على أن يستكمل التوزيع في المناسبات القادمة.

وأضاف المسؤول نفسه أن قانون المالية لسنة 2019، كان لقطاع السكن حصة فيه.حيث أنه من المقرر خلال السنة القادمة الإنتهاء من كافة الطلبات لتكملة البرامج السكنية التي هي طور الإنجاز، وأنه من المقرر إنجاز السكنات بمختلف الصيغ، منها 50 ألف وحدة سكنية في صيغة “LPA”، خلال 2019 على المستوى الوطني بما فيها ولاية البليدة.

من جهة أخرى كشف والي البليدة، يوسف شرفة، في أول كلمة له أن أبناء ولاية البليدة ستكون لهم أولوية البرنامج السكني المبرمج يحتوي على كل مرافق الخدماتية الضرورية للسكان.

فلة سلطاني