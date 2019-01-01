تلمسان تحتضن الصالون الجهوي الأول للصناعة و التصدير من 8 الى 10 جانفي الجاري

سينظم الصالون الجهوي الأول للصناعة و التصدير بمركز الفنون والمعارض لتلمسان ما بين 8 و 10 جانفي الجاري.

وستعرف هذه التظاهرة مشاركة أزيد من 50 متعاملا إقتصاديا من المصدرين، فضلا عن مصنعين لمنتجات قابلة للتصدير من ولايات تلمسان، وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس، و مستغانم، وسيتضمن الصالون عرض منتجات مختلفة تخص مجالات الصناعات الغذائية، العتاد الزراعي، التغليف، تحويل الورق، و النسيج بالإضافة إلى الجلود، الصناعات الإلكترونية، الخشب، البلاستيك، الصناعات الحديدية والميكانيكية، المواد الكيماوية و الصيدلانية.

كما سيتخلل هذه التظاهرة الإقتصادية تنظيم ورشات حول الإبتكار و المقاولاتية كمؤشرلتطوير مختلف المنتوجات و تصديرها و التسهيلات الخاصة بعملية التصدير و المعاملات النقدية و طرق الدفع الدولية.