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تلقيح 2مليون ونصف مواطن بلقاح الافلونزا

Razika kherkhache 26 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 30 زيارة

قال فوزي درار مدير المخبر المرجعي للأنفلونزا بمعهد باستور، أن الدولة  سخرت قرابة 2 مليون ونصف جرعة لقاح الأنفلونزا.

و أضاف صبيحة اليوم في تصريح لإحدى القنوات الخاصة، أن فيروس الأنفلونزا يصيب بكثرة الحوامل ومرضى السكري والقلب.غير أن أعراض الإنفلونزا لا تظهر إلا بعد 48 ساعة، وأهم شيء هو التلقيح ضد هذا الوباء الخطير، و قال أن التلقيح في الجزائر في المرتبة الأولى إفريقيا، حيث أن 35 بالمائة منهم تلقوا التلقيح مقارنة بجنوب إفريقيا، مؤكدا أن 2 مليون ونصف جرعة تم إستهلاكها،  مشذذا على ضرورة الزيادة في التلقيح لأن هنالك شرائح لم تلقّح بعد.

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