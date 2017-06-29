استهدفت حملة تلقيح الماشية التي تم إطلاقها عبر مجموع بلديات ولاية قسنطينة برسم الموسم الفلاحي 2016-2017 إلى غاية الوقت الحالي ما لا يقل عن 178 ألف و 518 رأس من جميع أصناف الماشية حسب ما أفاد به مدير المصالح الفلاحية ياسين غديري.

وأوضح ذات المسؤول بأن الأمر يتعلق ب139 ألف و 48 رأسا من الأغنام تم تلقيحها ضد الجذري تعود ملكيتها ل1285 مربيا بهذه الولاية التي تتوفر حاليا على ما يقارب 300 ألف رأس من الأغنام مشيرا إلى أنه تم تسخير 200 ألف جرعة لقاح ضد الجذري خلال هذه السنة من طرف المفتشية البيطرية من أجل الوقاية من هذا المرض.

كما شملت هذه العملية التي أطلقت في 15 مارس المنصرم في إطار المخطط الوطني لمكافحة الأمراض الحيوانية وحماية الصحة العمومية 36 ألف و 938 رأسا من الأبقار التي تم تلقيحها وفقا لذات المسؤول.

و قد تم تخصيص ما لا يقل عن 43 ألف و 400 جرعة لقاح من أجل مكافحة هذا المرض بهذه الولاية التي تحصي في الوقت الحالي ما يقارب 60 ألف رأس من الأبقار و ذلك عبر مجموع بلديات الولاية حسب ما أردفه ذات المسؤول.

و أضاف بأن هذه الحملة التي ستتواصل إلى غاية نهاية الشهر الجاري قد استهدفت أيضا 58 كلبا تم تلقيحه ضد داء الكلب موضحا بأنه تم تخصيص 3130 جرعة لقاح مضاد للكلب لهذه الولاية.

وتستهدف هذه العملية وقاية الماشية من هذه الأمراض وحماية الثروة الحيوانية التي تشكل موردا للمداخيل بالنسبة لسكان الأرياف حسب ما أضافه ذات المسؤول.

كما كشف غديري بأن ماشية ولاية قسنطينة “سليمة تماما” ولم يتم تسجيل أية بؤرة لهذه الأمراض خلال السنوات الأخيرة معرجا على ضرورة اتخاذ التدابير الصحية اللازمة على سبيل الوقاية في إطار مكافحة الأمراض الحيوانية التي يمكنها الانتقال من الحيوان إلى الإنسان.

ويجري تنظيم حملات تحسيسية وتوجيهية بصفة منتظمة حول مختلف برامج تلقيح الماشية من أجل ضمان انخراط أكبر للمربين لاسيما منتجي الحليب و كذا الحفاظ على ماشية الولاية حسب ما تم إيضاحه بالمديرية المحلية للقطاع.