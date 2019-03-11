تلاميذ المدارس يخرجون للشارع في اليوم الثاني

خرج لليوم الثاني تلاميذ المدارس للشارع في عدد من ولايات الوطن رافعين شعارات سياسية، تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل القادم.