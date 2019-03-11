تلاميذ المدارس يخرجون للشارع في اليوم الثاني

خرج لليوم الثاني تلاميذ المدارس للشارع في عدد من ولايات الوطن رافعين شعارات سياسية، تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل القادم.
Razika kherkhache 11 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 136 زيارة
11 مارس 2019
11 مارس 2019
خرج لليوم الثاني تلاميذ المدارس للشارع في عدد من ولايات الوطن رافعين شعارات سياسية، تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل القادم.
تداولت مختلف صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من عدة خطوط لـ “ميترو”، الجزائر العاصمة.وأفادت صفحة …
Watch Dragon ball super