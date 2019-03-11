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تلاميذ المدارس يخرجون للشارع في اليوم الثاني

Razika kherkhache 11 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 136 زيارة

  خرج لليوم الثاني تلاميذ المدارس للشارع في عدد من ولايات الوطن  رافعين شعارات سياسية، تزامنا مع الحراك الشعبي الذي تعرفه الجزائر رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للإنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 18 أفريل القادم.

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