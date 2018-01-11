– بن زينب: “الزيادات غير قانونية لأن مديري النقل لم يوزعوا بعد التعليمات الكتابية”

قام أمس جل سائقي حافلات النقل الجماعي وكذا سائقي سيارات الأجرة بالعديد من البلديات إلى رفع تسعيرة النقل بطريقة عشوائية دون الخضوع إلى أي قرار وهذا بزيادات تتراوح بين 10 إلى 50 دينارا بين الخطوط وهو مخلف حالة استياء كبيرة لدى المواطنين.

هذه الزيادة العشوائية والمفاجئة خلفت إستياء لدى المواطنين ، معتبرين إياها غير شرعية لعدم استنادها إلى مرجع قانوني، حيث تم الرفع التسعيرة بشكل مفاجئ ودون إشعار مسبق، ما تسبب في وقوع مناوشات كلامية وصدامات مستمرة بين الناقلين والزبائن،خاصة على الخط مفتاح كاليتوس وبومعطي رويبة وبومعطي الدار البيضاء والكاليتوس العاصمة وغيرها من الخطوط حسب العديد من المصادر في عديد البلديات.

حيث تم تسجيل مناوشات خاصة مع رفض بعضهم تسديد المبلغ المضاف، وإصرار الناقلين على استلام مبلغ التسعيرة وهو ما حدث صبيحة الأمس بين الخط بلدية مفتاح بالبليدة وخط الكاليتوس بالعاصمة، حيث اندلعت مناوشات بين بعض المسافرين وصاحب الحافلة، ما أدى إلى توقف هذه الأخيرة بالطريق لمدة تتعدى نصف ساعة،في حين فضل العديد من المواطنين مستغلين هذه الخطوط القبول بهذه الزيادة تحت شعار “ربي هو رزاق رانا قابلين”

ومن جهتهم أتخذ العديد من أصحاب سيارات الأجرة ،خاصة بالعاصمة زيادات تصل إلى 50 دينارا لتبلغ التسعيرة الإجمالية 100 دينار، مرجعين أسباب هذه الزيادات إلى الارتفاع المطبق مع بداية العام الجاري في تسعيرة الوقود، وهذا على الرغم من أن وزارة النقل لم تجر أي تعديل في أسعار النقل بخصوص النقل الحضري وحتى ما بين الولايات.

محمد بن زينب رئيس الفيدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة:

“الزيادات عشوائية ومديرو النقل لم يوزعوا بعد تعليمة الزيادات”

هذا وإعتبر من جهته رئيس الفدرالية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة ،محمد بن زينب هذه الزيادات بالعشوائية والغير قانونية كونها لا تخضع لأي تعليمة من طرف وزارة النقل التي يقول في حديثه مع”الجزائر” تأخرت في نسخ تعليمة الزيادات الجديدة لتوزيعها على سائقي سيارات الأجرة وأصحاب حافلات النقل الجماعي عبر الخطوط الصغيرة والطويلة بين الولايات.

وذكر بن زينب انه تم الإتفاق مع وزير النقل عبد الغاني زعلان، وتم تحديد الزيادات وسيتم خلال الأسبوع القادم توزيع مطويات تحوز توقيع وزير النقل تقر بهذه الزيادات وتحمل بالتفصيل كل مسافة ومقدار الزيادة التي تم تحديدها لها عبر الخطوط .

وذكر بن زينب أن وزارة النقل حددت الزيادات بالنسبة لسيارات الأجرة بـ13 بالمائة والحافلات بـ10 بالمائة وأي زيادة أخرى تعتبر غير قانونية.

هذه هي أسعار النقل الجديدة

هذا وتم تطبيق التسعيرة الجديدة للنقل،حسب الناقلين ممن تحدثنا إليهم التي دخلت أمس حيز التطبيق، بالنسبة للنقل الحضري والريفي والنقل الجماعي للمسافرين،وتم تحديد الزيادة بالنسبة للنقل الحضري والريفي في حدود مسافة 30 كيلومتر كما يلي، المسافة من 0 إلى 5 كلم فإن التسعيرة المطبقة ستكون 20 دينارا،أما المسافة أكثر من 5 كلم إلى 10 كلم فإن التسعيرة المطبقة 25 دينارا،وفي حال كانت المسافة أكثر من 10 كلم إلى 20 كلم، فإن التسعيرة ستكون 35 دينارا،وفي حال كانت المسافة أكثر من 20 كلم إلى 30 كلم، فإن التسعيرة المطبقة تقدر بـ 45 دينارا.

وبالنسبة للنقل الجماعي للمسافرين الأكثر من 30 كلم، فقد تم تحديد الزيادة من 30 كلم إلى 100 كلم بـ 1.55 دينار للكيلومتر الواحد،ومن 100 كلم إلى 200 كلم فقد تم تحديدها بـ1.9 دينار للكيلومتر الواحد،أما المسافة من 200 كلم إلى 600 كلم فقد تم تحديد التسعيرة بـ1.85 دينار للكلم الواحد،ومن 600 كلم إلى 900 كلم فقد تم تحديد التسعيرة بـ1.75 دينار للكلم،أما أكثر من 900 كلم فقد تم تحديدها بـ1.70 دينار للكلم الواحد.

رزاقي.جميلة