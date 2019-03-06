تكوين 1000 طالب وباحث جزائري بإسبانيا بموجب اتفاقية معهد “سرفنتاس”

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أن أزيد من ألف طالب دكتوراه وباحث جزائري استفاد من التكوين في مختلف الجامعات ومراكز البحث الإسبانية، بموجب الاتفاقيات التي وقعتها الجزائر مع المؤسسات الجامعية الإسبانية التي بلغ عددها 108 اتفاقية.

ودعا المسؤول الأول عن القطاع، في بيان صدر عنه، عقب اختتام أشغال جلسة العمل التي جمعته بالمدير العام لمعهد “سرفنتاس لويس غارسيا مونتيرو” إلى أهمية تعزيز التعاون الجزائري-الإسباني في المجال الجامعي. معلنا عن التوقيع على 108 اتفاق بين الجامعات الجزائرية والمؤسسات الاسبانية مما سمح لأزيد من 1050 طالب دكتوراه وباحث جزائري بالتكوين في مختلف الجامعات ومراكز البحث الإسبانية والاحتكاك بها. خاصة عقب انعقاد اللجنة العليا المختلطة الجزائرية-الإسبانية شهر أفريل 2018

رزاقي.جميلة