تكلفة الحج لموسم2019 قد تقارب 56 مليون سنتيم

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن تكلفة الحج لموسم 2019 ستعرف “ارتفاعا طفيفا”، و”ستقارب نصاب الزكاة” الذي قدر خلال السنة الماضية بـ500 .552 دج.
Razika kherkhache 10 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 110 زيارة
10 فبراير 2019
10 فبراير 2019
10 فبراير 2019
أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن تكلفة الحج لموسم 2019 ستعرف “ارتفاعا طفيفا”، و”ستقارب نصاب الزكاة” الذي قدر خلال السنة الماضية بـ500 .552 دج.
دعا مشاركون في إختتام أشغال “الملتقى الدولي الأول لمركز مكافحة السرطان” بسطيف مساء الأمس …
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