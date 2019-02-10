تكلفة الحج لموسم2019 قد تقارب 56 مليون سنتيم

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن تكلفة الحج لموسم 2019 ستعرف “ارتفاعا طفيفا”، و”ستقارب نصاب الزكاة” الذي قدر خلال السنة الماضية بـ500 .552 دج.