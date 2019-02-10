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تكلفة الحج لموسم2019 قد تقارب 56 مليون سنتيم

Razika kherkhache 10 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 110 زيارة

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن تكلفة الحج لموسم 2019 ستعرف “ارتفاعا طفيفا”، و”ستقارب نصاب الزكاة” الذي قدر خلال السنة الماضية بـ500 .552 دج.

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