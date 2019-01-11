تكريم الفنان الكبير سيد احمد أقومي في افتتاح المهرجان العربي للمسرح… تعرف على المشاركة الجزائرية في الحدث

كرم منذ قليل الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، الفنان سيد احمد اقومي، خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ11 لمهرجان المسرح العربي، المقام بمصر.

حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم بدار الأوبرا اليوم، حضرته وزيرة الثقافة المصرية د. إيناس عبدالدايم، وعدد كبير من المسرحيين العرب، ألقى فيه سيد احمد اقومي رسالة اليوم العربي للمسرح، التي سبق وأن نشرتها “الجزائر” كاملة.

ويبلغ أقومي من العمر 78عامًا وقدم ما يزيد على الـ50 فيلمًا إلى جانب أعماله المسرحية والتليفزيونية، من أشهر أعمال الفنان أفلام السكرية، الطريق، الإيطالي. وبادي، ومن بين أعماله المسرحية. ابن المرارة، رسول دون إله، الجنرالات. مذكرات أحمق، وترويض الدبابة.

وشغل أقومي عدة مناصب منها مدير المسرح الوطني الجزائري. ومدير مركز الثقافة والإعلام.

واعترف أقومي بأنه اختار اسمًا مستعارًا بدلاً من اسمه الأصلي سيد أحمد مزيان، حبًا في المسرح الذي يمثل هويته، وقال (في كل خشبة أقف عليها. حبل سري يجمعني بأخي الإنسان.

ويشارك في مهرجان المسرح العربي في طبعته الحادية عشر، كل من الفنان الكبير سيد احمد أقومي، المخرج عمر فطموش رئيس لجنة التحكيم، والمشاركين المخرج احمد رزاق، الناقد د. محمد بوكراس، المبدع عبد الناصر خلاف، الكاتب والصحفي عبد الرزاق بوكبة، بالإضافة الى الفائزين الثلاثة في مسابقتي التأليف المسرحي، الكاتب والصحفي يوسف بعلوج، الكاتبة والشاعرة الراقية كنزة مباركي، الكاتب محمد الامين بن ربيع، مدير المسرح الوطني الجزائري محي الدين بشطارزي محمد يحياوي، الممثل عاطف كريم، الصحفيان محمد شماني وفيصل شيباني، وكذا المصور الفنان فضيل حدهوم.

صبرينة كركوبة