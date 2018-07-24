دعت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إبلاغ الرأي العام بنتائج التحقيقات والتحاليل التي أجريت العام الماضي بخصوص تعفن أضاحي العيد، وأوضحت الفدارلية المواطنين بتكثيف الرقابة البيطرية من خلال التعاون مع البياطرة الخواص من أجل تأطير المربين وفرض منع البيع الحر للأدوية البيطرية إلا بوصفة من الـطبيـب البيطري المتابع.

كما طالبت الفدرالية في بيان لها تحوزه “الجزائر” بإلزام المربين والمسمنين بتقديم وصل الشراء الي الزبائن من أجل تحمل مـسؤوليتهم في حالة اخضرار اللحم وفساده، وبالنسبة للمربين والمسمنين فعليهم الالتزام بتوصيات وتعليمات وتوجيهات البيطري المتابع والابتعاد عن التداوي الذاتي للحيوانات بدون استشارة، والتنظيف الـجـيد للإسطبلات وأماكن عيش الحيوانات دوريا.

إلى جانب ذلك نبهت الى تفضيل التغذية البسيطة للحيوانات ( شعير، نخالة، تبن،عـشـب، ….إلــخ) وعدم اللجوء إلى الأغذية المركبة إلا للضرورة، وكذلك عدم مزج فضلات الدجاج بأغذية الحيوانات بالإضافة إلى مطالبة المنتجين والمستوردين بشهادات المطابقة، إضافة إلى تقديم مياه نقية خالية من الميكروبات إلى الحيوانات وإجراء تحاليل دورية عليها، وتسليم الزبائن وصولات الشراء بصفة عفوية.

رزاقي.جميلة