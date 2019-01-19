تكتل نقابات التربية يتمسك بالاضراب

أعلن، اليوم تكتل النقابات المستقلة لعمال التربية تمسكه بالإضراب المزمع تنظيمه يوم 21 جانفي الجاري، و اعتبر ردود وزارة التربية على المطالب المرفوعة ب “السطحي” ، دعاها إلى “حوار جاد يفضي بإجابات واضحة ودقيقة”.

و أوضح، أمس، بيان لتكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية، بأن “اللقاءات الثنائية التي دُعيت إليها نقابات التكتل في قطاع التربية للحوار على إثر الإشعار بالإضراب، لم ترق إلى مستوى تطلعات الأسرة التربوية والنقابات الممثلة لها، حيث تميزت ردود وزارة التربية الوطنية على المطالب المرفوعة بالسطحية، خاصة فيما يتعلق بالملفات الاجتماعية-المهنية والبيداغوجية التي قوبلت بمجرد وعود من طرف مسؤولي القطاع، دون تحديد رزنامة زمنية وآليات واضحة لتنفيذها”.