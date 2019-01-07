أنهى التكتل النقابي المستقل لنقابات التربية الهدنة مع وزيرة التربية الوطنية، نورية وبن غبريت، وقرر الدخول في إضراب وطني مفتوح يوم 21 جانفي المقبل، وسيكون الإضراب الذي أعلن عنه التكتل وطنيا ومتبوعا باحتجاجات متفرقة لنقابات يوم 22 من نفس الشهر.

خرج اللقاء الذي جمع نقابات تكتل قطاع التربية الذي يضم 6 نقابات بقرار ينهي الهدنة مع وزيرة القطاع نورية بن غبريت، وقرر المجتمعون يوم أمس تحديد تاريخ التمرد على قرارات وزارة التربية في خطوة تصعيدية له، تزامنا مع سياسة التضييق حسب النقابات، وتفرض سياسة القوة في إشارة منهم لتصريحات الوزيرة التي خرجت بها أمس الأول وأكدت أنها ستقابل الإضراب بالخصم في الأجر.

وأعلن التكتل نهاية هدنته مع وزارة التربية عبر قرارات صارمة وجريئة بانسحاب النقابات الموقعة على ميثاق أخلاقيات القطاع من هذا الأخير، ومقاطعتها لكل الاجتماعات التي تجمعها بوزارة التربية الوطنية، وجاءت الخطوة الجديدة الأكثر جرأة باختيارها طريق الاحتجاج كسبيل وحيد لافتكاك الحقوق.

هذا وتم مناقشة عدة نقاط خلال الاجتماع منها انهيار القدرة الشرائية، التضييق على الحريات النقابية، مراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية.

وللإشارة اجتماع نقابات التكتل الذي عقد أمس ضم كل من الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف” والنقابة الوطنية لعمال التربية “سنتيو” والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع الثلاثي للتربية “كناباست” والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “سناباست” ومجلس أساتذة الثانويات الجزائرية “كلا” والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين “ستاف”.

هذه خطة وزارة التربية لإجهاض الإضراب

من جهتها حضرت وزارة التربية الوطنية وثيقة عمل لمواجهة الإضراب المرتقب بعد أسبوع حيث تقرر إلزام مديري المؤسسات التربوية بإبقاء التلاميذ بالأقسام ومنع خروجهم خلال فترة الاحتجاج مع توزيع ساعات التدريس على الأساتذة غير المضربين، وجاء هذا خلال أشغال الندوة الوطنية لمديري التربية الـ50 للولايات التي عقدت أمس الأول،أين تم إعطاء تعليمات لمواجهة الإضرابات التي قررت نقابات التكتل الست من خلاله كسر الهدنة مع الوصاية والعودة للاحتجاج مجددا في الفصل الدراسي الثاني بشل الدراسة بصفة شاملة ووطنية، هذا وسيتم إلزام مديري المؤسسات التربوية بإبقاء التلاميذ بالأقسام ومنع خروجهم للشارع طيلة فترة الإضراب، إلى جانب إنجاز جداول توقيت جديدة وتوزيع ساعات التدريس والعمل على الأساتذة غير المضربين، مع تكليف المفتشين بإجراء زيارات ميدانية مكثفة للمدارس في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، كما سيتم إلزام مديري التربية للولايات بعدم تجديد رخص الدخول للمؤسسات التربوية للمكاتب الولائية.

رزاقي.جميلة