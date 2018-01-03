فند تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية الإشاعات المتداولة حول تأجيل إضرابها المقرر في الـ14 جانفي الجاري بسبب الامتحانات التي تبدأ بعد انتهاء العطلة الشتوية، معلنة عن توقف كل الأنشطة سواء تدريس أو امتحانات بداية من تاريخ 14 جانفي.

كشف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي “كناس” عبد الحفيظ ميلاط، نيابة عن تكتل ثلاثية الأسرة الجامعية، عن عدم صحة الإشاعات المتداولة حول تأجيل الإضراب، موضحا بأن القرار تم اتخاذه من قبل ثلاثية الأسرة الجامعية، وهي الوحيدة التي تملك صلاحية تقرير الاستمرار فيه أو تعليقه أو إلغائه، مشيرا الى أنه الأمر المرهون بتحرك الوزارة الوصية لفتح حوار جدي لمناقشة المطالب المرفوعة، مضيفا بأنه ولحد الآن لا يوجد أي قرار أو حتى مجرد تفكير للتراجع عن الإضراب حتى ولو تم تأجيل الامتحانات بسببه قائلا في منشور مقتضب من صفحته الرسمية بالفيسبوك ردا عن جملة الاستفسارات التي تصله من عديد الجامعات، “كثر ترديد هذه الشائعات مؤخرا، وحتى لو تقرر تأجيل الامتحانات فنحن لن نؤجل إضرابنا”.

وأكد ميلاط في السياق ذاته أن إضراب تكتل ثلاثية الجامعية المقرر في 14 جانفي الجاري، لن يمس الامتحانات والأنشطة البيداغوجية للجامعات التي تبدأ قبل هذا التاريخ، معلنا عن توقف هذه الأخيرة نهائيا بداية من الـ14 جانفي، مفيدا بأن الإضراب سيشمل 90 بالمائة من المؤسسات الجامعية عبر الوطن،بما فيها الكبرى كجامعات العاصمة وقسنطينة ووهران وعنابة وباتنة وتيزي وزو وتلمسان و غيرهم، وأفاد ميلاط بالمناسبة الى أن الإضراب مفتوح لكافة فئات الأسرة الجامعية من طلبة وأساتذة وعمال بالرغم من اختلاف مطالبهم، مشيرا الى أنه طبقا للقانون لا يشترط العضوية في النقابة أو التنظيم الطلابي للمشاركة في الإضراب، فهو مفتوح لكل الأسرة الجامعية.

وطالب التكتل بضرورة إبقاء باب الحوار مفتوحا لتدارك الوضع الذي يبقى الحل الأنسب لتجاوز حالة الانسداد الحالي التي تتحمل مسؤوليته الوزارة الوصية،ملتمسا من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التدخل العاجل لإنقاذ الجامعة الجزائرية كونها الرافد الأساسي لبناء دولة مستقلة وآمنة أساسها الحكم الراشد.

وفاء مرشدي