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تكتل النقابات يقاطع بن غبريت

Fella Soltani 11 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 47 زيارة

أعلن تكتل النقابات المستقلة في قطاع التربية عن انسحابه الجماعي من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية بسبب “عدم وفاء وزارة التربية بالتزامها”، كما أعلن عن “مقاطة جميع الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها وزارة التربية وطنيا ومحليا”

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