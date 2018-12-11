تكتل النقابات يقاطع بن غبريت

أعلن تكتل النقابات المستقلة في قطاع التربية عن انسحابه الجماعي من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية بسبب “عدم وفاء وزارة التربية بالتزامها”، كما أعلن عن “مقاطة جميع الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها وزارة التربية وطنيا ومحليا”