تكتل النقابات يقاطع بن غبريت

أعلن تكتل النقابات المستقلة في قطاع التربية عن انسحابه الجماعي من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية بسبب “عدم وفاء وزارة التربية بالتزامها”، كما أعلن عن “مقاطة جميع الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها وزارة التربية وطنيا ومحليا”
Fella Soltani 11 ديسمبر 2018 الحدث اضف تعليق 47 زيارة
11 ديسمبر 2018
11 ديسمبر 2018
أعلن تكتل النقابات المستقلة في قطاع التربية عن انسحابه الجماعي من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية بسبب “عدم وفاء وزارة التربية بالتزامها”، كما أعلن عن “مقاطة جميع الاجتماعات والأنشطة التي تنظمها وزارة التربية وطنيا ومحليا”
الوسومmain_post
تعود اليوم الذكرى الـ58 لانتفاضة الشعب الجزائري على غطرسة المستدمر الفرنسي، أين صنع الشعب يوم …
Watch Dragon ball super