– “السلطات السعودية تصنف البعثة الجزائرية ضمن أحسن عشر بعثات في موسم الحج”

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، أن تقييم موسم حج 2017 سيكون خلال انعقاد مجلس وزاري مشترك.

وأضاف ذات المتحدث في ندوة صحفية عقدها أمس أن تقييم موسم الحج سيتم التطرق فيه للصعوبات والعراقيل التي واجهت الحجاج.

مشيرا إلى أنه سيتم تفاديها الموسم المقبل مع التطرق للاقتراحات التي يجب العمل بها،مفيدا أن السلطات السعودية تصنف البعثة الجزائرية ضمن أحسن عشر بعثات في موسم الحج

و فيما يخص الوكالات المنظمة قال المسؤول الأول عن الشؤون الدنية في الجزائر أن هذه الوكالات قد اعترفت بإخلال المطوف السعودي لنظام الطواف.

مشيرا إلى أن المطوف السعودي سيمثل أمام المسائلة السعودية والقضاء السعودي قريبا، مضيفا أنه لا يجب أن تتحول رحلة دينية وروحانية إلى رحلة سياحية، خاصة وأنه تم الاعتماد على المسار الإلكتروني هذه السنة.

وأضاف محمد عيسى، أنه كان يتتبع شكاوي الحجاج الجزائريين من تطبيقي الماسنجر و وات ساب.

رزاقي.جميلة