تم يوم أمس الاثنين تقليد 930 من ضباط وأعوان الشرطة استفادوا من ترقيات في سلك الأمن الوطني يعملون عبر مختلف مصالح أمن ولاية الجزائر، و ذلك خلال حفل تكريمي نظم بمقر مجموعة الاحتياط والتدخل بالقبة بمناسبة الاحتفال بالذكرى 56 لعيد الشرطة الجزائرية.

و بالمناسبة أشار رئيس أمن ولاية الجزائر مراقب شرطة محمد بطاش في كلمته الترحيبية أن “مصالح أمن ولاية الجزائر نالت نصيبا، معتبرا من منسوب الترقيات حيث قفز من 296 ترقية في جويلية سنة 2017 مقابل 930 ترقية في جويلية 2018، أي بزيادة 634 ترقية”، مبرزا أن هذه الترقيات “تتم بتمحص ودراسة عقلانية تستجيب لمحددات الكفاءة و الأقدمية والمستوى التعليمي وفترة الخدمة في الجنوب”.

وأوضح المسؤول الأمني أن “هذه الترقيات الهامة دليل على العناية التي توليها قيادة المديرية العامة للأمن الوطني للمقومات البشرية لأمن ولاية الجزائر كأداة معول عليها في تنفيذ المأموريات والخدمات عبر قطاع المسؤولية في سبيل تعزيز الشعور بالأمن وسكينة المواطن”.

وشهدت مراسم الاحتفال بهذه الذكرى –والتي تمت بحضور السلطات الولائية وكذا ممثلي الأسرة الثورية والمجتمع المدني– ترقية 07 من عميد شرطة إلى عميد أول للشرطة و17 محافظا للشرطة إلى عميد للشرطة، إضافة إلى 13 ملازم للشرطة إلى محافظ شرطة و كذا 04 مفتش رئيسي للشرطة إلى ملازم أول للشرطة.

من جهة أخرى، تم أيضا ترقية 150 مفتش شرطة إلى مفتش رئيسي للشرطة و 93 من حافظ أول للشرطة إلى مفتش شرطة فضلا على ترقية 260 حافظ شرطة إلى حافظ أول للشرطة و 386 عون شرطة إلى حافظ شرطة.

من جهته ثمن المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري في رسالة قرأتها نيابة عنه رئيسة مكتب التكوين بالمديرية العامة للأمن الوطني عميد أول للشرطة نشيدة أودينة النتائج الإيجابية المحققة ميدانيا و المجهودات المبذولة من طرف عناصر الأمن الوطني في مكافحة الجريمة “في سيبل ضمان الأمن والسكينة للمواطنين وحماية ممتلكاتهم خاصة في الوقت الراهن المتميز بتزايد التهديدات والتحديات التي تتطلب تعبئة الجميع لمواجهتها”.

وأضاف أن هذه الترقيات تندرج ضمن الاهتمام المستمر والدائم الذي توليه المديرية العامة للأمن الوطني للمورد البشري وللمسار المهني لمستخدمي الشرطة من أجل ترقية الأداء المهني، خدمة لأمن المواطن وحماية للممتلكات داعيا إلى مواصلة الجهود.

كما تم بهذه المناسبة التي تصادف الذكرى 56 لتأسيس الشرطة الجزائرية تكريم عدد من المتقاعدين كانوا يعملون في سلك الشرطة عرفانا للمجهودات التي بذلوها طيلة مشوارهم المهني في جهاز الامن الوطني وكذا تكريم أعوان آخرين منتسبين لذات السلك.