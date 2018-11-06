تقرير : 30.521 طالب جزائري يتابع دراسته في فرنسا .

احتل الجزائريون المرتبة الثانية بين أكثر الطلبة الأجانب الدارسين فى فرنسا للعام الدراسي 2019/2018

وحسب “كمبيس فرانس”، فقد وصل عدد الطلاب الدارسين فى فرنسا من الجزائر العام الجارى إلى 30.521 طالب، مقابل 26.116 لعام 2017

وكانت الجزائر قد احتلت عام 2017 المرتبة الثالثة بين 25 دولة يتلقى أبناؤها تعليمهم فى فرنسا بينما بلغ عدد الطلاب من المغرب المتواجدين فى فرنسا 39.855، فى حين حلت الصين فى المرتبة الثالثة بـ30.071 من أصل 343.400 طالب أجنبى اختار فرنسا لمواصلة دراستهم للسنة الجامعية 2017-2018 وحسب “كمبيس فرانس”، سجلت جاذبية فرنسا للطلبة الأجانب خلال هذه السنة ارتفاعا بـ4.5% مقارنة بالسنة الماضية

رفيقة معريش