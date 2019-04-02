تقرير للأمم المتحدة: عدد سكان العالم 7.7 مليار نسمة وسيبلغ 9.7 مليار نسمة سنة 2050

بلغ عدد سكان العالم سنة 2019 ما يناهز 7.7 مليار نسمة، وسيصل هذا العدد إلى 9.7 مليار نسمة في حدود سنة 2050، و11.2 مليار في أفق سنة 2100، في أحدث تقرير للأمم المتحدة.

واعتبر التقرير الذي تم عرضه على أنظار لجنة السكان والتنمية التي افتتحت يوم أمس جلستها 51، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن نمو عدد سكان كوكب الأرض يوازيه ارتفاع ملحوظ في معدلات الشيخوخة، مقابل انخفاض في معدلات المواليد، في ظل ازدياد التوسع الحضري المتسارع.

وقال التقرير، إن المستوى المتوسط للولادات في العالم، يبلغ حاليا 2.5 طفل لكل امرأة، ومع حلول 2030 سيبلغ حوالي 2.4، أما سكان الأرض ممن في سن الـ65 عاما فما فوق، فإن نسبتهم من إجمالي السكان ستزداد، ويؤكد التقرير أن زهاء نصف كبار السن في العالم اليوم لا يتلقون معاشات تقاعدية.

وأشار التقرير إلى أنه يعيش حوالي 56 في المائة من سكان العالم اليوم في المدن، فيما سيمثل سكان المدن في 2050 حوالي 68 في المائة من إجمالي أهل الأرض. في ما أشارت دراسات سابقة، إلى أن الهند ستصبح أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، حيث ستتفوق على الصين بحلول 2022.