أشار تقرير للأمم المتحدة، أمس الأول بتونس، إلى أن بلدان شمال إفريقيا عليها تطوير تعاونها الإقليمي من أجل رفع تحديات أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح التقرير الذي عرض خلال أشغال الاجتماع الـ33 للجنة الحكومية المشتركة للخبراء التابعة للجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا، أن التعاون الإقليمي يلعب دورا محوريا في تنفيذ برنامج 2030 من خلال السماح لهذه البلدان برفع التحديات المشتركة بفضل المصادقة على حلول مكيفة أكثر و ذات مردودية و قابلة للتحويل.

وحسب التقرير، فإن أهم الاتفاقات المبرمة في 2015 ، تفضل دعم المشاريع وأطر التعاون التي تشجع الاندماج الاقليمي و تشجع التعاون وتبادل المعطيات خاصة في افريقيا.

وكشف خبراء اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا أصحاب التقرير،أن المغرب العربي الذي يمثل سوقا بأكثر من 90 مليون مستهلك يعتبر إحدى المناطق الأقل اندماجا على المستوى الجهوي و كذا في مجال الاندماج في الاقتصاد العالمي.

وتمثل التجارة بين البلدان المغاربية حوالي 3 بالمائة من مجمل التجارة الخارجية للبلدان الخمسة 3.35 بالمائة- اللجنة الاقتصادية من أجل إفريقيا

2012

وكان تقرير عالمي صادر عن مركز “الوردن مونديال ” قد كشف عن تأثر حجم المبادلات التجارية في المغرب العربي في الآونة الأخيرة بسبب الخلاف السياسي بين الجارتين المغرب والجزائر، حيث أصبح لا يتعدى 4.8 بالمائة من حجم المبادلات بين بلدان المغرب العربي، وتمثل هذه النسبة أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي.

وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قد كشف منذ أيام عن تحركات رسمية لجمع وزراء خارجية اتحاد المغرب العربي قبيل عقد القمة العربية التي تحتضنها تونس شهر مارس القادم .

وتحدث الجهيناوي متأسفا للإعلام،من استمرار وضعية الجمود التي تطبع الاتحاد منذ عقود، معتبرًا أن الخلافات بين الدول الأعضاء لن تخدم الأمن والاستقرار المنشود في المنطقة العربية ،وحصر المتحدث الإشكال في الحدود المغربية الجزائرية ،قائلا :” نتمنى أن يتجاوز الشقيقان خلافاتهما لمصلحة الشعبين “.

وتأسف رئيس الديبوماسية التونسية لحالة الجمود التي تطبع العلاقة بين الدول المغاربية، مضيفا أن “تونس تحاول مع أشقائها أن تجد طريقًا لإحياء هذا الاتحاد،و لا يمكن أن تكون منطقة المغرب العربي بمعزل عما يجري في العالم، فنحن منطقة كل شيء يجمعنا، التاريخ واللغة والحضارة وحتى الأكل” .

ويجمع مراقبون من دول المغرب العربي مجتمعة أن استمرار الجمود بالاتحاد المغاربي لا يخدم أي طرف.

رفيقة معريش